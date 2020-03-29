أحمد ناجي: الحضري لم يقصد الإساءة لي ولم يخذلني في أي موقف

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قال أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق ونادي سموحة الحالي، إن التصريحات التي أطلقها عصام الحضري بالأمس لم يقصد الإساءة له.



وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"منذ 15 عام وأنا مع عصام الحضري وواجهنا الكثير من مثل هذه الأمور من الحضري".



وزاد :"عصام الحضري بني أدم على طبيعته وكنت سعيد جدا بتواجده بالأمس وتحدث معي عقب نهاية البرنامج بـ3 دقائق".



وتابع :"بقول لمدربين الحراس على السوشيال ميديا علاقتنا كبيرة بعصام الحضري، وما حدث غير مقصود ولم يقصد الإساءة لشخصي".



وأشار :"تحدثت مع الحضري قبل مباراة مالي في بطولة أمم إفريقيا 2017 وطالبت منه أن يكون طبيعي ولا يحزن بسبب تواجده كحارس ثالث، وبعد 20 دقيقة تواجد في المباراة".



وأردف :"عصام الحضري لم يخذلني في أي موقف احتجت له فيه".



وأوضح :"قولت لعصام الحضري بأنه إذا لم يقبل بأن يكون الحارس الثالث فليرحل عن المنتخب وسأضم حارس أخر بديلا له".



وواصل :"وقفنا بجوار عصام الحضري في مشاكل كثيرة، وقمت بتجهيزه قبل كأس العالم بـ3 أشهر وكان لا بد من تواجده في كأس العالم 2018".



وتابع :"عصام الحضري كتب تاريخ لمصر ولنفسه بأنه أكبر حارس شارك في بطولة كأس العالم".



وأشار :"كان لدي قناعة في إمكانيات محمد الشناوي حارس الأهلي رغم الهجوم الذي تلقيته من قبل البعض وقمت بتجهيزه قبل كأس العالم".



وأتم :"الحضري لم يعلن اعتزاله حتى الآن، وكنت اتحدث مع الشناوي على بعض الأمور الهامة وأبلغته في نهاية المعسكر سيكون على ما يرام".



