أحمد ناجي: الحضري لم يقصد الإساءة لي ولم يخذلني في أي موقف

الأحد 29/مارس/2020 - 11:15 م
الحضري
الحضري
علي نبوي
قال أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق ونادي سموحة الحالي، إن التصريحات التي أطلقها عصام الحضري بالأمس لم يقصد الإساءة له.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"منذ 15 عام وأنا مع عصام الحضري وواجهنا الكثير من مثل هذه الأمور من الحضري".

وزاد :"عصام الحضري بني أدم على طبيعته وكنت سعيد جدا بتواجده بالأمس وتحدث معي عقب نهاية البرنامج بـ3 دقائق".

وتابع :"بقول لمدربين الحراس على السوشيال ميديا علاقتنا كبيرة بعصام الحضري، وما حدث غير مقصود ولم يقصد الإساءة لشخصي".

وأشار :"تحدثت مع الحضري قبل مباراة مالي في بطولة أمم إفريقيا 2017 وطالبت منه أن يكون طبيعي ولا يحزن بسبب تواجده كحارس ثالث، وبعد 20 دقيقة تواجد في المباراة".

وأردف :"عصام الحضري لم يخذلني في أي موقف احتجت له فيه".

وأوضح :"قولت لعصام الحضري بأنه إذا لم يقبل بأن يكون الحارس الثالث فليرحل عن المنتخب وسأضم حارس أخر بديلا له".

وواصل :"وقفنا بجوار عصام الحضري في مشاكل كثيرة، وقمت بتجهيزه قبل كأس العالم بـ3 أشهر وكان لا بد من تواجده في كأس العالم 2018".

وتابع :"عصام الحضري كتب تاريخ لمصر ولنفسه بأنه أكبر حارس شارك في بطولة كأس العالم".

وأشار :"كان لدي قناعة في إمكانيات محمد الشناوي حارس الأهلي رغم الهجوم الذي تلقيته من قبل البعض وقمت بتجهيزه قبل كأس العالم".

وأتم :"الحضري لم يعلن اعتزاله حتى الآن، وكنت اتحدث مع الشناوي على بعض الأمور الهامة وأبلغته في نهاية المعسكر سيكون على ما يرام".

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