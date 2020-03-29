محافظ الدقهلية ينفي صدور قرار بمنع تداول أو نقل الطيور الحية

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قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إنه لم يصدر قرارًا بمنع تداول أو نقل الطيور الحية وأن ما تداولته بعض المواقع والصفحات لا صحة له مطلقًا.



وأوضح محافظ الدقهلية أنه تم عرض مقترح من مديرية الطب البيطري بأن يقوم طبيب بيطري متخصص بالفحص والكشف على الطيور في المزارع قبل نقلها ويكون مسئولا عن كتابة تقرير بسلامة الطيور وخلوها من الأمراض قبل توزيعها حية على التجار والمحال.



وأضاف مختار أن الدولة تبذل كل الجهود وتوفر كل سبل الدعم اللازمة لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة وتيسير الإجراءات على المربين والتجار والبائعين بما يضمن صحة وسلامة المواطنين وتعظيم الاقتصاد وتنمية الثروة الحيوانية.



وأوضح محافظ الدقهلية أن الأخبار والقرارات الرسمية يتم نشرها عبر الصفحة الرسمية للمحافظة ولا شأن للمحافظة بما يتم نشره من خلال أية مواقع ويهيب المحافظ بالمواطنين تحري الدقة فيما تم نشره من معلومات.



