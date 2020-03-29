هل يحتاج الزمالك عودة عمر جابر ومعروف يوسف؟ ميدو يُجيب

الأحد 29/مارس/2020 - 11:22 م
بوابة الفجر
محمد جمال
تحدث أحمد حسام ميدو نجم كرة القدم المصرية عن ما يحتاجه نادي الزمالك خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وقال ميدو فى تصريحاته لبرنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "Ten": "الزمالك يحتاج إلى رأس حربة مميز ليكون مع مصطفي محمد، إلى جانب بديل فى نفس كفاءة طارق حامد، لأن محمد حسن ليس لديه الخبرات الكافية حتى هذه اللحظة".

وأضاف: "الأبيض يحتاج أيضا إلى ظهير أيمن وأتمني عودة عمر جابر مرة أخرى لأنه من أبناء القلعة البيضاء ويلعب بروح قتالية".

وعن عودة معروف يوسف: "مستواه الحالي مع المقاولون العرب لا يؤهله إلى العودة للزمالك لأنه ليس فى كامل لياقته البدنية ووزنه زائد للغاية".

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