هل يحتاج الزمالك عودة عمر جابر ومعروف يوسف؟ ميدو يُجيب

تحدث أحمد حسام ميدو نجم كرة القدم المصرية عن ما يحتاجه نادي الزمالك خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





وقال ميدو فى تصريحاته لبرنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "Ten": "الزمالك يحتاج إلى رأس حربة مميز ليكون مع مصطفي محمد، إلى جانب بديل فى نفس كفاءة طارق حامد، لأن محمد حسن ليس لديه الخبرات الكافية حتى هذه اللحظة".





وأضاف: "الأبيض يحتاج أيضا إلى ظهير أيمن وأتمني عودة عمر جابر مرة أخرى لأنه من أبناء القلعة البيضاء ويلعب بروح قتالية".



