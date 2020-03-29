أحمد ناجي: هذا ما ينقص عواد.. والزمالك يعاني من تخمة في مركز حراسة المرمى.. والشناوي رقم 1
الأحد 29/مارس/2020 - 11:23 م
علي نبوي
قال أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق ونادي سموحة الحالي، إن محمد عواد حارس مرمى الزمالك موهوب ولكن ينقصه بعض الأشياء.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"محمد عواد حارس موهوب للغاية وأكد بأن ما ينقصه هو اللعب تحت ضغط".
وتابع :"ما أريد أن أوضحه بأنه لا يوجد مدرب في العالم يريد أن يخسر أو يشرك حارس غير جاهز".
وواصل :"هناك تشاور بين الجهاز الفني بناء على الثقة التي منحتها لهم وهو ما حدث مع مدربين كبار على مدار مشواري التدريبي".
وزاد :"من الصعب أن يذهب شريف إكرامي إلى بيراميدز في تواجد أحمد الشناوي".
وأوضح :"الأهلي بحاجة إلى حارسي مرمى كبار، ويتواجد معهما مصطفى شوبير، أما في الزمالك فهناك تخمة في هذا المركز".
وأضاف :"الفريق يضم 3 حراس كبار، بجانب حارس مرمى شاب وهو الحارس الأساسي لمنتخب مصر الأوليمبي".
وعن نصيحته لأحمد الشناوي حارس بيراميدز :"أن ينتقل الحارس إلى مكان يشارك فيه".
محمد الشناوي رقم 1 في مصر، وشريف إكرامي يحتاج إلى فريق يشارك فيه بصفة أساسية".
وأتم حديثه :"أنصح أحمد الشناوي وشريف إكرامي ومحمد الشناوي أن لا يجتمع منهم في فريق واحد".
وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"محمد عواد حارس موهوب للغاية وأكد بأن ما ينقصه هو اللعب تحت ضغط".
وتابع :"ما أريد أن أوضحه بأنه لا يوجد مدرب في العالم يريد أن يخسر أو يشرك حارس غير جاهز".
وواصل :"هناك تشاور بين الجهاز الفني بناء على الثقة التي منحتها لهم وهو ما حدث مع مدربين كبار على مدار مشواري التدريبي".
وزاد :"من الصعب أن يذهب شريف إكرامي إلى بيراميدز في تواجد أحمد الشناوي".
وأوضح :"الأهلي بحاجة إلى حارسي مرمى كبار، ويتواجد معهما مصطفى شوبير، أما في الزمالك فهناك تخمة في هذا المركز".
وأضاف :"الفريق يضم 3 حراس كبار، بجانب حارس مرمى شاب وهو الحارس الأساسي لمنتخب مصر الأوليمبي".
وعن نصيحته لأحمد الشناوي حارس بيراميدز :"أن ينتقل الحارس إلى مكان يشارك فيه".
محمد الشناوي رقم 1 في مصر، وشريف إكرامي يحتاج إلى فريق يشارك فيه بصفة أساسية".
وأتم حديثه :"أنصح أحمد الشناوي وشريف إكرامي ومحمد الشناوي أن لا يجتمع منهم في فريق واحد".
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