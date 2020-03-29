أحمد ناجي: هذا ما ينقص عواد.. والزمالك يعاني من تخمة في مركز حراسة المرمى.. والشناوي رقم 1

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قال أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق ونادي سموحة الحالي، إن محمد عواد حارس مرمى الزمالك موهوب ولكن ينقصه بعض الأشياء.



وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"محمد عواد حارس موهوب للغاية وأكد بأن ما ينقصه هو اللعب تحت ضغط".



وتابع :"ما أريد أن أوضحه بأنه لا يوجد مدرب في العالم يريد أن يخسر أو يشرك حارس غير جاهز".



وواصل :"هناك تشاور بين الجهاز الفني بناء على الثقة التي منحتها لهم وهو ما حدث مع مدربين كبار على مدار مشواري التدريبي".



وزاد :"من الصعب أن يذهب شريف إكرامي إلى بيراميدز في تواجد أحمد الشناوي".



وأوضح :"الأهلي بحاجة إلى حارسي مرمى كبار، ويتواجد معهما مصطفى شوبير، أما في الزمالك فهناك تخمة في هذا المركز".



وأضاف :"الفريق يضم 3 حراس كبار، بجانب حارس مرمى شاب وهو الحارس الأساسي لمنتخب مصر الأوليمبي".



وعن نصيحته لأحمد الشناوي حارس بيراميدز :"أن ينتقل الحارس إلى مكان يشارك فيه".





محمد الشناوي رقم 1 في مصر، وشريف إكرامي يحتاج إلى فريق يشارك فيه بصفة أساسية".



وأتم حديثه :"أنصح أحمد الشناوي وشريف إكرامي ومحمد الشناوي أن لا يجتمع منهم في فريق واحد".

