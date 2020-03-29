أحمد ناجي: هذا ما ينقص عواد.. والزمالك يعاني من تخمة في مركز حراسة المرمى.. والشناوي رقم 1

الأحد 29/مارس/2020 - 11:23 م
عواد
عواد
علي نبوي
قال أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق ونادي سموحة الحالي، إن محمد عواد حارس مرمى الزمالك موهوب ولكن ينقصه بعض الأشياء.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"محمد عواد حارس موهوب للغاية وأكد بأن ما ينقصه هو اللعب تحت ضغط".

وتابع :"ما أريد أن أوضحه بأنه لا يوجد مدرب في العالم يريد أن يخسر أو يشرك حارس غير جاهز".

وواصل :"هناك تشاور بين الجهاز الفني بناء على الثقة التي منحتها لهم وهو ما حدث مع مدربين كبار على مدار مشواري التدريبي".

وزاد :"من الصعب أن يذهب شريف إكرامي إلى بيراميدز في تواجد أحمد الشناوي".

وأوضح :"الأهلي بحاجة إلى حارسي مرمى كبار، ويتواجد معهما مصطفى شوبير، أما في الزمالك فهناك تخمة في هذا المركز".

وأضاف :"الفريق يضم 3 حراس كبار، بجانب حارس مرمى شاب وهو الحارس الأساسي لمنتخب مصر الأوليمبي".

وعن نصيحته لأحمد الشناوي حارس بيراميدز :"أن ينتقل الحارس إلى مكان يشارك فيه".


محمد الشناوي رقم 1 في مصر، وشريف إكرامي يحتاج إلى فريق يشارك فيه بصفة أساسية".

وأتم حديثه :"أنصح أحمد الشناوي وشريف إكرامي ومحمد الشناوي أن لا يجتمع منهم في فريق واحد".

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