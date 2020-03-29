ميدو يتحدث عن الإختلاف بين فتحي وعاشور ويطالب بذلك الأمر

الأحد 29/مارس/2020 - 11:24 م
بوابة الفجر
محمد جمال
تحدث أحمد حسام ميدو نجم الكرة المصرية السابق ونادي الزمالك عنموقف النادي الأهلي من التجديد لظهير الفريق أحمد فتحي وعدم التجديد مع قائد الفريق حسام عاشور ورحيله بنهاية الموسم.

وأكد أحمد حسام "ميدو" أن موقف أحمد فتحي يختلف بشكل كبير عن حسام عاشور داخل النادى الأهلي.

وقال ميدو فى تصريحاته لبرنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "Ten": "من الصعب موافقة أى مدير فني على مشاركة اللاعب قبل تجديد عقده، واللاعب دائما هو الذى يرى بأنه لا يزال يستطيع مواصلة اللعب أم لا، وموقف فتحي يختلف عن عاشور بسبب إمكانياته البدنية التى تؤهله على مواصلة اللعب لمدة موسمين على الأقل".

وأضاف: "مدرسة تجديد التعاقدات فى مصر متأخرة للغاية، وأندية أوروبا دائما تجدد عقود اللاعبين الكبار قبل انتهائه بعام ونصف، ويجب أن يتم الاهتمام بهذا الأمر فى الدورى المصري".

وقال ميدو فى تصريحاته لبرنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "Ten": "أحمد فتحي يريد إنهاء مسيرته داخل جدران النادى الأهلي، وكان يملك العديد من العروض خلال السنوات الماضية ولكنه فضل البقاء مع القلعة الحمراء".

وتابع: "النادى الأهلي لديه نية فى الإبقاء على أحمد فتحي، والإدارة لديها سقف رواتب لا تريد تخطيه وسيتم حسم الأمور فى الجلسة غدا".

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