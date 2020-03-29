"قديم وفي عزبة النخل".. "النقل" تكشف تفاصيل فيديو زحام مترو الأنفاق

الأحد 29/مارس/2020 - 11:32 م
بوابة الفجر
كرستينا عياد
أكدت وزارة النقل في بيان لها مساء اليوم، أن الفيديو الذي تم عرضه في بعض البرامج الفضائية بشأن الزحام في مترو الأنفاق، تم تصويره يوم الأربعاء الماضي الموافق ٢٥ مارس في محطة عزبة النخل.

حيث شهدت بعض محطات المترو في أول يوم لتطبيق الحظر بعض التكدس نتيجة لخروج الموظفين من أعمالهم في توقيت واحد وهو ماتعاملت معه وزارة النقل بشكل فوري.

وقام وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير يوم الخميس الموافق 26 مارس بتفقد مركز التحكم الرئيسي للمترو ومحطة الشهداء قبل ساعة ونصف من بدء توقيت الحظر وتم الدفع بعدد 5 قطارات في كل اتجاه في الخطوط الثلاثة إلى جانب قطارات التشغيل اليومي.

كما قام اليوم الأحد الموافق 29 مارس وزير النقل بتفقد محطة الشهداء ومركز التحكم للمترو في الواحدة بعد الظهر لمتابعة حركة تشغيل القطارات والاطمئنان على عدم تكدس الركاب وتقديم كافة التسهيلات اللازمة.

ووجه الوزير باستمرار الدفع بعد 5 قطارات في كل اتجاه بالخطوط الثلاثة خلال الساعة التي تسبق توقيت الحظر وان يقوم آخر موعد لقيام القطارات من المحطات الابتدائية مثل حلوان والمرج الساعة السادسة مساء ويتم التنسيق مع وزارة الداخلية بهذا الشأن خاصة وأنه متوقع وصول آخر قطار بالمحطتين حوالي الساعة 7.15 مساء.

إضافة أنه تم زيادة عدد قطارات الخط الأول العاملة خلال مدة التشغيل الحالي إلى 41 قطارا بدلا من 34 قطارا بزيادة 7 قطارات وزيادة عدد القطارات العاملة بالخط الثاني إلى 27 قطارا بدلا من 22 قطارا، بزيادة 5 قطارات وتشغيل عدد 8 قطارات في الخط الثالث في الاتجاهين وتم تقليل زمن التقاطر من 4 دقائق إلى 3 دقائق وهو ماساهم في عدم تكدس الركاب وعدم الزحام بالمترو

واستنكرت الوزارة في بيانها عرض فيديو تم تصويره يوم الأربعاء الماضي على أنه تم تصويره اليوم وتهيب الوزارة وسائل الإعلام تحري الدقة فيما ينشر من أخبار عن هذا المرفق الحيوي الهام وتؤكد الوزارة أنها تتعامل فوريا على مدار الساعة مع أي مستجدات تخص أمن وسلامة الركاب.

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