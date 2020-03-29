ريال مدريد ينضم لسباق ضم ظهير لايبزيج

الأحد 29/مارس/2020 - 11:31 م
بوابة الفجر
مصطفى صابر
كشفت تقارير صحفية أن ريال مدريد يصارع كلا من آرسنال وتوتنهام هوتسبر وبرشلونة من أجل الحصول على توقيع دايوت أوباميكانو الظهير الأيمن لفريق لايبزيج الألماني.

يُزعم أن اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا ، والذي يحتوي عقده على شرط جزائي بقيمة 55 مليون جنيه إسترليني مما يسهل رحيله عن لايبزيج في الصيف المقبل.


قدم دايوت أوباميكانو 29 مباراة مع لايبزيج هذا الموسم ، بما في ذلك 6مباريات في دوري أبطال أوروبا.

وبحسب ما ورد فإن مستقبل سيرجيو راموس في برنابيو غير امن ، بينما يُزعم أن المرينجي تفكر في رحيل إيدر ميليتاو خلال فترة الانتقالات هذا الصيف.

ونتيجة لذلك ، يمكن أن يكون ريال مدريد ، الذي يحتل المركز الثاني حاليًا  ينافس برشلونة المتصدر من أجل ضم ظهير لايبزيج قبل موسم 2020-21.

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