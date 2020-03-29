الرئاسة: نسبة الإصابة بالكورونا بالنسبة للكثافة السكانية تعتبر "منخفضة جدا" (فيديو)

الأحد 29/مارس/2020 - 11:34 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، يأتي في إطار متابعة إجراءات مكافحة فيروس كورونا، ومجمل التداعيات في هذا الصدد. 

وتابع "راضي"، خلال مداخلة هاتفية مع نشرة "التاسعة"، المذاعة على الفضائية "الأولى"، مساء الأحد، أن الرئيس السيسي لديه تقدير كبير للقطاع الطبي في مصر، بسبب ما يقمون به من رسالة عظيمة في مواجهة فيروس كورونا، وفي هذا الإطار قرر رفع بدل المهن الطبيبة بنسبة 75% عن القيمة الحالية، وهذا سيكلف الدولة 2.25 مليار جنيه ليس هذا فقط بل قرر الرئيس إنشاء صندوق مخاطر للمهن الطبيبة، لمساندتهم في أي مخاطر يتعرضون لها.

ولفت، إلى أن الرئيس قرر صرف مكافآت استثنائية منتظمة لكافة العاملين في مستشفيات الحميات والعزل والمعامل المركزية، وهذه المكافئات ستصرف من صندوق تحيا مصر.

وأشار المتحدث الرئاسي، إلى أن الرئيس وجه بإمكانية استكشاف التصنيع المحلي للمستلزمات والأجهزة الطبية التي تشهد نقصًا عالميًا خلال الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أن الدكتورة هالة زايد قدمت للرئيس عرضًا شمالًا عن آخر تطورات فيروس كورونا.

وأضاف أن نسبة الإصابة بالكورونا بالنسبة لكثافة السكانية تعتبر منخفضة جدًا، ونسبة الشفاء تعتبر مرتفعة.

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 182 حالة.

وكشف، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 11 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 182 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

أوضح أنه تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 4 حالات لمصريين من محافظة القاهرة تتراوح أعمارهم بين 58 عامًا و84 عامًا، وذلك بعد وصولهم إلى المستشفيات في حالة صحية متأخرة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 609 حالات من ضمنهم 132 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و40 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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