توفيق عبد الحميد يكشف حقيقة تحويل سيارته الخاصة إلى أجرة

كشف الفنان توفيق عبد الحميد عن حقيقة تحويل سيارته الخاصة إلى أجرة، حيث قال "كنت أنوي بالفعل تحويل سيارتي الملاكي إلى سيارة أجرة ولكن هذا الأمر كان في عام 1990، ولكن السيارة كانت موديل قديم.. فلن أفعل ذلك".





وخلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم، والذي يقدمه الإعلامي سيد علي، أكد توفيق عبد الحميد أن سبب انتشار تلك الشائعة هي الصفحات المزيفة التي تحمل اسمه عبر موقع التواصل الاجتماعي.





وتمنى توفيق عبد الحميد أن الفترة الصعبة التى يمر بها العالم كله ومصر خاصة من أزمة انتشار فيروس كورونا أن تنتهي على خير.



وتم تكريم توفيق عبد الحميد في أحد المهرجانات الفنية، حيث قامت الكثير من القنوات الفضائية وعدد من الجهات بطلب عمل لقاء معه ولكنه رفض ولم يقم إلا بعمل لقاء واحد، وتبرع بالمبلغ الذي تقاضاه بالكامل لمستشفى أبو الريش للأطفال.