الاستعلام عن اسماء المستفيدين من تكافل وكرامة 2020 بالرقم القومي عبر وزارة التضامن

صرف معاش تكافل وكرامة 2020، ننشر لكم عبر بوابة الفجر الإلكترونية اخر اخبار تكافل وكرامة 2020، حيث اعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج انه تم اضافة 100 الف اسرة جديدة لمعاش تكافل وكرامة الذي تقدمه الدولة وفق اشتراطات معينه ، حيث يقدم الدعم المالي لأكثر من ثلاثة ملايين اسرة مصرية ، يتم دعم صندوق تكافل وكرامة من الحكومةالمصرية حيث يتم صرف مليارات الجينهات لتصل لمستحقيها من الاسر الفقيرة والارامل والمطلقات ، ننشر لكم من خلال مقالنا رابط الاستعلام عن اسماء المستفيدين من معاش تكافل وكرامة شهر مارس 2020.









معاش تكافل وكرامة





معاش تكافل وكرامة هو معاش تقدمه وزارةالتضامن الاجتماعي للاسر الفقيرة حيث انه مبرامج الدعم المشروطة التي تحقق لاصحابها الامان المعيشي وتحسين الاحوال ويتم صرفه عادة للفئات التالية:





الأسرة الفقيرة.





الطفل "اليتيم".





الامرأة المطلقة والارملة.





ذوي الاحتياجات الخاصة.





كبار السن "من 65 عام أو من أصحاب عجز أومرض مزمن".









رابط الاستعلام عن أسماء المستفيدين من معاش تكافل وكرامة 2020













آلية صرف المعاش والمساعدات المالية لبرنامج تكافل وكرامة





اكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج انه سيتم تغيير آلية صرف معاشات تكافل وكرامة بما يتناسب مع الاوضاع الحالية والاحترازات الوقائية للتصدي من فايروس كورونا والتقليل من الازدحام في مكاتب البريد واوضحت انه سيتم تحويل المعاشات لاصحابها عبر هواتف المستفيدين .





سيتم رفع عدد المستفيدين من تكافل وكرامة بإجمالى 100 ألف أسرة جديدة في برنامج تكافل وكرامة، وسيكون أول راتب لهم في أبريل المقبل بدلًا من السنة المالية الجديدة.





وكانت قد اكدت وزارة التضامن انه لا صحة للاخبار التي تقول انه لن يتم صرف معاش تكافل وكرامة للاشخاص الذين يملكون سيارة او فواتير الكهرباء مرتفعة.



