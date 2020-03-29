فنانة سورية تعلن إصابتها بفيروس كورونا (تفاصيل)

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أعلنت الفنانة السورية هناء نصور عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد لتكون أول فنانة سورية تؤكد إصابتها بهذا المرض وسط صدمة كبيرة لجمهورها.



ونشرت "نصور" عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكشفت عن أنها كانت مترددة في الإعلان عن إصابتها لكنها شعرت أنه واجبها المقدس اتجاه كل من سيقرأ كلامها.



وتحدثت الفنانة السورية عن تفاصيل إصابتها وأوضحت أنها كانت متواجدة في البرازيل في مقاطعة ساوباولو بدعوة من صديقة لها، وقررت أن تنتقل إلى مدينة أخرى مع إحدى صديقاتها وكان الوباء قد بدأ بالانتشار هناك قبل بدء الحجر بيوم واحد.



وبعدها بعشرة أيام اتصل بها زوجها وأخبرها أن صديقتها مصابة بفيروس كورونا المستجد طالبا منهما أن يجريا الفحص الخاص بكوفيد-19. ﻿



واختتمت أنها هي وصديقتها السورية قد سكنتا في منزل واحد خشية أن تلتقطا الفيروس وتم الاتصال بالمركز الصحي وطلب منهما البقاء في المنزل خاصة وأن حرارتهما لم ترتفع كثيرًا وكانت أعراضهما السعال والتعب الشديد.