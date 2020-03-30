أسعار الذهب اليوم الإثنين 30-3-2020.. تذبذب تراجعي بسعر المعدن الأصفر

أسعار الذهب في مصر





تشهد أسعار الذهب تذبذب تراجعي بعد أن حققت مكاسب أسبوعية، لتستقر في أول تعاملات الأسبوع اليوم الإثنين، خاصة مع إعادة افتتاح محلات المجوهرات بعد تعطل العمل لمدة 3 أيام بسبب قرار رئيس الوزارء بإغلاق جميع الأنشطة باستثناء الغذائية والدوائية يومي الجمعة والسبت بالإضافة ليوم الأحد الأجازة الأسبوعية لسوق الصاغة، مع وجود توقعات بتراجع الأسعار مع زيادة المعروض مع توجه المستثمرين فى الحصول على السيولة بعد قرارات البنك المركزي والبنوك الدولية عن إجراءات جديدة للحد من خروج الكاش في ظل قلق المواطنين من تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية وزيادة الإنفاق على السلع الاستهلاكية من أجل تخزين الغذاء لمحاولة البقاء فى المنازل لأطول فترة ممكن لتفادي الإصابة بالجانحة الجديدة ، وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أول بأول:









أسعار الذهب في الصاغة





جرام الذهب عيار 24 سعر 805.75 جنيهًا





جرام الذهب عيار 21 سعر 705 جنيهًا





جرام الذهب عيار 18 سعر 604.25 جنيهًا





سعر الجنيه الذهب 5,640 جنيهًا









أسعار الذهب اليوم





سجل الذهب عيار 18 سعر 604.25 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 705 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 805.75 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,640 جنيه.









أسعار الذهب الأن





متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 799 إلى 806 عيار 22 732 إلى 734 عيار 21 699 إلى 701 عيار 18 599 إلى 601 عيار 14 466 إلى 467 عيار 12 399 إلى 401 الاونصة 24.844 إلى 24.916 الجنيه الذهب 5,592 إلى 5,608 الكيلو 798.857 إلى 810.143 متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 805.75جنيه 52.38 $ سعر الذهب عيار 22 738.5جنيه 48.01 $ اسعار الذهب عيار 21 705جنيه 45.83 $ اسعار الذهب عيار 18 604.25 جنيه 39.29 $ سعر الذهب عيار 14 470 جنيه 30.55 $ سعر الذهب عيار 12 402.75 جنيه 26.19 $ سعر الذهب عيار 9 302.25 جنيه 19.64 $ اسعار أوقية الذهب 25,282 جنيه 1,629 $ اسعار جنيه الذهب 5,640 جنيه 366.66 $ اسعار كيلو الذهب 822,881 جنيه 52,379 $



