أسعار الذهب اليوم الإثنين 30-3-2020.. تذبذب تراجعي بسعر المعدن الأصفر
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
799 إلى 806
|
عيار 22
|
732 إلى 734
|
عيار 21
|
699 إلى 701
|
عيار 18
|
599 إلى 601
|
عيار 14
|
466 إلى 467
|
عيار 12
|
399 إلى 401
|
الاونصة
|
24.844 إلى 24.916
|
الجنيه الذهب
|
5,592 إلى 5,608
|
الكيلو
|
798.857 إلى 810.143
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
805.75جنيه
|
52.38 $
|
سعر الذهب عيار 22
|
738.5جنيه
|
48.01 $
|
اسعار الذهب عيار 21
|
705جنيه
|
45.83 $
|
اسعار الذهب عيار 18
|
604.25 جنيه
|
39.29 $
|
سعر الذهب عيار 14
|
470 جنيه
|
30.55 $
|
سعر الذهب عيار 12
|
402.75 جنيه
|
26.19 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
302.25 جنيه
|
19.64 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
25,282 جنيه
|
1,629 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,640 جنيه
|
366.66 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
822,881 جنيه
|
52,379 $
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