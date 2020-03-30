أسعار الذهب اليوم الإثنين 30-3-2020.. تذبذب تراجعي بسعر المعدن الأصفر

الإثنين 30/مارس/2020 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
أسعار الذهب في مصر

تشهد أسعار الذهب تذبذب تراجعي بعد أن حققت مكاسب أسبوعية، لتستقر في أول تعاملات الأسبوع اليوم الإثنين، خاصة مع إعادة افتتاح محلات المجوهرات بعد تعطل العمل لمدة 3 أيام بسبب قرار رئيس الوزارء بإغلاق جميع الأنشطة باستثناء الغذائية والدوائية يومي الجمعة والسبت بالإضافة ليوم الأحد الأجازة الأسبوعية لسوق الصاغة، مع وجود توقعات بتراجع الأسعار مع زيادة المعروض مع توجه المستثمرين فى الحصول على السيولة بعد قرارات البنك المركزي والبنوك الدولية عن إجراءات جديدة للحد من خروج الكاش في ظل قلق المواطنين من تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية وزيادة الإنفاق على السلع الاستهلاكية من أجل تخزين الغذاء لمحاولة البقاء فى المنازل لأطول فترة ممكن لتفادي الإصابة بالجانحة الجديدة، وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أول بأول:


أسعار الذهب في الصاغة

جرام الذهب عيار 24 سعر 805.75 جنيهًا

جرام الذهب عيار 21 سعر 705  جنيهًا

جرام الذهب عيار 18 سعر 604.25 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب 5,640 جنيهًا


أسعار الذهب اليوم 

سجل الذهب عيار 18 سعر 604.25 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر705 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر  805.75 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,640   جنيه.


أسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

799 إلى 806

عيار 22 

732 إلى 734

عيار 21

699 إلى 701

عيار 18

599 إلى 601

عيار 14

466 إلى 467

عيار 12

399 إلى 401

الاونصة

24.844 إلى 24.916

الجنيه الذهب

5,592 إلى 5,608

الكيلو

798.857 إلى 810.143

 

 

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 805.75جنيه       

 52.38 $

سعر الذهب عيار 22

 738.5جنيه

 48.01 $

اسعار الذهب عيار 21

705جنيه

45.83 $

اسعار الذهب عيار 18

604.25 جنيه

39.29 $

سعر الذهب عيار 14

470  جنيه

30.55 $

سعر الذهب عيار 12

402.75 جنيه

26.19 $

سعر الذهب عيار 9

302.25 جنيه

19.64 $

اسعار أوقية الذهب

25,282 جنيه

1,629 $

اسعار جنيه الذهب

5,640 جنيه

366.66 $

اسعار كيلو الذهب

822,881 جنيه

52,379 $

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