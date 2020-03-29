بسبب كورونا.. الرئيس الأمريكي يعلن مقاطعة كولومبيا "منطقة كوارث"





صنف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأحد، مقاطعة كولومبيا التي تضم العاصمة واشنطن بأنها "منطقة كوارث" على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".





وكان ترامب، قد أصدر في وقت سابق من اليوم، مرسومين أعلن بموجبهما ولايتي كونيتيكت وأوريغون منطقتي كوارث كبرى بسبب تفشي فيروس كورونا.





وأعطى تعليمات بتقديم مساعدات من الميزانية الفيدرالية لكل المناطق المتضررة في الولايتين، حسب بيانين للبيت الأبيض.



