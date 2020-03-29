خطوات تطبيق مكياج ناعم أثناء فترة الحجر المنزلي

ننشر لك خطوات لتطبيق مكياج ناعم في الحجر المنزلي في فترة انتشار فيروس كورونا المستجد.





- عليك الاهتمام ببشرتك بشكل جيد والنوم لساعات كافية وتناول طعام صحي، والقيام بتقشير مرة أو مرتين في الأسبوع، لإزالة الجلد الميت والحصول على بشرة ذات ملمس ناعم.





- طبقي الفاونديشن وضعيه حتى تكون التغطية مناسبة لاخفاء الشوائب، والحصول على مظهر طبيعي مشرق.





- ضعي الكونسيلر على أي بقع داكنة تحتاج الى تغطية إضافية.





- عليك استخدام ظلال عيون ناعمة بلون قريب إلى لون بشرتك، هو أفضل طريقة للحصول على مكياج طبيعي ناعم في ظل الحجر المنزلي.





- لكي تحصلين على رسمة حواجب طبيعية جداً وأنيقة، اختاري جل حواجب بلون حاجبيك نفسه، مع تمشيط الحواجب للحصول على الشكل المرغوب فيه.





- طبقي البلاش على تفاحة الخدين فقط، باستخدام فرشاة أحمر الخدود، واعتمديه باللون الوردي الهادئ.





- استخدمي القليل من الهايلايتر والبرونزر بفرشاة كبيرة، طبقي البرونزر على الأنف وعظام الوجنتين والجبهة والذقن. أما الهايلايتر، فطبقيه على عظمتي الخدين.



