خطوات تطبيق مكياج ناعم أثناء فترة الحجر المنزلي
الأحد 29/مارس/2020 - 11:40 م
ننشر لك خطوات لتطبيق مكياج ناعم في الحجر المنزلي في فترة انتشار فيروس كورونا المستجد.
- عليك الاهتمام ببشرتك بشكل جيد والنوم لساعات كافية وتناول طعام صحي، والقيام بتقشير مرة أو مرتين في الأسبوع، لإزالة الجلد الميت والحصول على بشرة ذات ملمس ناعم.
- طبقي الفاونديشن وضعيه حتى تكون التغطية مناسبة لاخفاء الشوائب، والحصول على مظهر طبيعي مشرق.
- ضعي الكونسيلر على أي بقع داكنة تحتاج الى تغطية إضافية.
- عليك استخدام ظلال عيون ناعمة بلون قريب إلى لون بشرتك، هو أفضل طريقة للحصول على مكياج طبيعي ناعم في ظل الحجر المنزلي.
- لكي تحصلين على رسمة حواجب طبيعية جداً وأنيقة، اختاري جل حواجب بلون حاجبيك نفسه، مع تمشيط الحواجب للحصول على الشكل المرغوب فيه.
- طبقي البلاش على تفاحة الخدين فقط، باستخدام فرشاة أحمر الخدود، واعتمديه باللون الوردي الهادئ.
- استخدمي القليل من الهايلايتر والبرونزر بفرشاة كبيرة، طبقي البرونزر على الأنف وعظام الوجنتين والجبهة والذقن. أما الهايلايتر، فطبقيه على عظمتي الخدين.
- استخدمي أحمر الشفاه الطبيعي اللامع، أواعتمديه بألوان هادئة مثل البيج، الوردي، النيود، وفي النهاية ستحصلين على مكياج مثالي وملام لبشرتك أثناء فترة الحجر المنزلي.
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