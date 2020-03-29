نجم الزمالك يقرر الرحيل واللعب لصفوف هذا النادي

الأحد 29/مارس/2020 - 11:44 م
الزمالك
الزمالك
الفجر الرياضي
قرر لاعب نادى الزمالك محمد عنتر جناح الفريق، الرحيل فى الانتقالات الصيفية المقبل لعدم المشاركة طوال الموسم الحالي.

وجاء رحيل عنتر بعد تأكده من مشاركته مع الزمالك مع المدرب الفرنسي كارتيرون ستكون صعبة.

ويبحث محمد عنتر عن عروض محلية للرحيل عن صفوف الزمالك على سبيل الإعارة، وأبرز العروض مقدمه من وادى دجلة.


يذكر ان ذهب عنتر إلى نادي الزمالك من فريق الأسيوطى بمقابل مادي يبلغ  14 مليون جنيه.

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