مالي تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا





سجلت وزارة الصحة في مالي، مساء اليوم الأحد، أول حالة وفاة في البلاد بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، موضحة أن المتوفى هو رجل في الـ71 من عمره وعاد مؤخرا من رحلة طبية إلى أوروبا.





وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في مالي 18 حالة، وتم اكتشاف 14 منها لدى أشخاص عادوا من الخارج، إضافة إلى 4 أصيبوا بالعدوى في مالي.



