مالي تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

الأحد 29/مارس/2020 - 11:45 م
بوابة الفجر
وكالات

سجلت وزارة الصحة في مالي، مساء اليوم الأحد، أول حالة وفاة في البلاد بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، موضحة أن المتوفى هو رجل في الـ71 من عمره وعاد مؤخرا من رحلة طبية إلى أوروبا.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في مالي 18 حالة، وتم اكتشاف 14 منها لدى أشخاص عادوا من الخارج، إضافة إلى 4 أصيبوا بالعدوى في مالي.

ووفقًا لأحدث الإحصائيات، وصل العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم أكثر من 718 ألف شخص، كما وصل عدد الوفيات قرابة 34 ألفا، وبلغ عدد المتعافين حوالي 151 ألف شخص.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

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