عاجل.. ترامب: نعمل على تجربة دواء جديد لفيروس كورونا





قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الأحد خلال مؤتمر صحفي عن مستجدات تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، إنه سيتم توفير 50 ألف جهاز اختبار بهدف تشخيص الإصابات بالفيروس".





وأكد ترامب على أن الولايات المتحدة تعمل على تجربة دواء جديد لفيروس كورونا ونحن ننتظر نتائج ذلك، لافتا إلى أنه " يتواصل مع دول أخرى؛ للحصول على مساعدة منها بشأن تجاربها في مكافحة الفيروس".



