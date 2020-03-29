عاجل.. ترامب: نعمل على تجربة دواء جديد لفيروس كورونا
الأحد 29/مارس/2020 - 11:55 م
الفجر
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الأحد خلال مؤتمر صحفي عن مستجدات تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، إنه سيتم توفير 50 ألف جهاز اختبار بهدف تشخيص الإصابات بالفيروس".
وأكد ترامب على أن الولايات المتحدة تعمل على تجربة دواء جديد لفيروس كورونا ونحن ننتظر نتائج ذلك، لافتا إلى أنه "يتواصل مع دول أخرى؛ للحصول على مساعدة منها بشأن تجاربها في مكافحة الفيروس".
هذا وسجلت الولايات المتحدة الآن أكثر من 123 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، وهو ما يفوق الأرقام المسجلة في أي بلد آخر بالعالم.
ووفقًا لأحدث الإحصائيات، وصل العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم أكثر من 713 ألف شخص، كما وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 33 ألفا، وبلغ عدد المتعافين أكثر من 150 ألف شخص.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.
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