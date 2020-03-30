بعد انسحابه.. "الإبراشي" يُوجه رسالة لوزير النقل: "أنت بلدياتي"

الإثنين 30/مارس/2020 - 12:03 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
وجه الإعلامي وائل الإبراشي، رسالة لوزير النقل المهندس كامل الوزير، بعد انسحابه من مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" بسبب حديث "الإبراشي" عن الزحام داخل المترو.

وقال "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية "الأولى"، مساء الأحد،: "أتمنى أن وزير النقل يهزمنا غدًا ويضربنا بالقاضية وما يبقاش في زحام، طب لو بقى في زحام غدًا هيكون موقفك إيه..، الناس هتقول إيه".

ولفت، إلى أنه إذا لم يحدث زحام بالمترو غدَا سيعترف بانه أخطأ في حديثه من الزحام داخل المترو، لافتًا إلى أن البعض تصور بأن خلافه "الوزير" شخصي، وهذا ليس صحيحًا، معقبًا:" دا بلدياتي".

هذا وحدثت مشادة بين وزير النقل المهندس كامل الوزير، وبين الإعلامي وائل الإبراشي بسبب حديث الأخير عن وجود زحام داخل المترو، مما يؤثر على انتشار فيروس كورونا.

وقال "الوزير"،: "مفيش زحام، وأنت ما شفتش المترو عامل إيه النهاردة، والفيديو المتداول من الأربعاء الماضي، ميصحش كدا".

وقام وزير النقل بأنهاء المداخلة قائلًا: "أنا بشكرك على مجهودك، وأنت إعلام محترم، ومتشكر جدًا، وقام بإنهاء المكالمة


وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 182 حالة.

وكشف، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 11 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 182 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

أوضح أنه تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 4 حالات لمصريين من محافظة القاهرة تتراوح أعمارهم بين 58 عامًا و84 عامًا، وذلك بعد وصولهم إلى المستشفيات في حالة صحية متأخرة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 609 حالات من ضمنهم 132 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و40 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

الكلمات المفتاحية

وزير النقل كورونا بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

"الصحة": ارتفاع حالات الشفاء لـ 132.. وتسجيل 33 حالة كورونا جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

متحدث "الصحة" يحسم الأمر بشأن تحليل فيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. مطربة مصرية تعلن إصابتها بفيروس "كورونا" عقب عودتها من المغرب

منذ ساعتين و 18 دقيقة

وزيرة الصحة تطمئن المواطنين.. وتُعلن السيطرة على منافذة الجمهورية

منذ ساعة و 25 دقيقة

السيسي: مكافآت استثنائية للعاملين بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية

منذ حوالي 6 ساعات

هل اكتُشف العلاج؟.. مفاجأة بشأن العقار المتبع لمصابي كورونا في مصر

منذ حوالي 13 ساعة

فنانة سورية تعلن إصابتها بفيروس كورونا (تفاصيل)

منذ ساعة و نصف

"الصحة" تكشف مفاجآت جديدة بشأن كورونا في مصر.. "التفاصيل"

منذ حوالي 14 ساعة

نجم الزمالك يقرر الرحيل واللعب لصفوف هذا النادي

منذ ساعة و 28 دقيقة

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة بشأن مصابي فيروس كورونا

منذ ثلث ساعة

تحذيرات ونصائح.. الصحة تكشف أخطاء فادحة في التعامل مع كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. السيسي يرسل برقية عزاء لأسرة الفنان الراحل جورج سيدهم

منذ حوالي 8 ساعات

تسريب جديد يهز القلعة الحمراء.. راتب خرافي وراء تجديد عقد نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تعرض مذيعة dmc لحادث أليم (تفاصيل)

منذ حوالي 11 ساعة

أسبوعان.. تصريح مهم لوزيرة الصحة بشأن إصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

بعد انسحابه.. "الإبراشي" يُوجه رسالة لوزير النقل: "أنت بلدياتي"

منذ ساعة و 9 دقيقة

موضوعات متعلقة

المترو: الدفع بقطارت إضافية مساء لامتصاص أي زحام بعد غلق المحلات

رغم تحذيرات كورونا.. زحام على ماكينات الصراف الألي بالإسكندرية (صور)

كامل الوزير يتفقد مترو الأنفاق.. وينصح المواطنين بارتداء الكمامة

متحدث المترو يكشف خطة المرفق للقضاء على الزحام والتكدس

وزير النقل عن التكدس بمترو الأنفاق: "اللي جاي أحسن"

وزير النقل يكشف عن خطته للتغلب على زحام المترو (فيديو)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:35 م

عاجل.. تعرض مذيعة dmc لحادث أليم (تفاصيل)

عاجل.. مطربة مصرية تعلن إصابتها بفيروس "كورونا" عقب عودتها من المغرب

10:54 م

بعد انسحابه.. "الإبراشي" يُوجه رسالة لوزير النقل: "أنت بلدياتي"

12:03 ص

"الصحة" تكشف مفاجآت جديدة بشأن كورونا في مصر.. "التفاصيل"

10:52 ص

"الصحة": ارتفاع حالات الشفاء لـ 132.. وتسجيل 33 حالة كورونا جديدة

07:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا