"ذبحها وهي نائمة".. ليلة قتل تاجر لزوجته في منشأة ناصر

خلال فترة الزواج التي دامت أكثر من 9 سنوات، كان مصطفى تاجر الأقمشة يعيش مع زوجته حنان، وطفليه بأحد الشقق السكنية في حي الموسكي، في سلام، إلى أن قررت الأسرة الانتقال إلى منشأة ناصر، حيث كانوا يعيشون حياة مستقرة ميسورة كأي عائلة، ولكنه مر بفترة عصيبة تسببت له في تعثر مادي، ولكن هذا الأمر لم تقبله الزوجة فبدأت المشاكل بسبب طلباتها المادية واحتياجاتها التي تضعه تحت ضغوط كبيرة، فلم يتمكن التاجر تحمل هذه الخلافات كثيرًا، فخرج عن شعوره وقرر استغلال نوم الأطفال في أحد الليالي وسحب سكينًا من المطبخ وذبحها على الفور.





ولكن التاجر من هول الصدمة لم يستطع الهرب، فأخذ طفليه ليودعهما أمانة لدى شقيقه وروى له ما حدث، ثم توجه على الفور إلى قسم الشرطة لتسليم نفسه.

وتعود تفاصيل الواقعة حسبما جاءت في الأوراق الرسمية عندما تلقى قسم شرطة منشأة ناصر، بلاغا من الأهالي بوفاة سيدة ذبحها تاجر داخل شقتهم، وانتقل رجال المباحث للمكان ولكن سرعان ما قام المتهم بتسليم نفسه للقسم.



واعترف المتهم لرجال المباحث بارتكابه لجريمة القتل، نظرا لوجود خلافات بينه وبين المجني عليها واستغل "نوم أطفاله"، ودخل إلى زوجته وقاما بذبحها والتخلص منها.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بتشريح جثة المجني عليها وإرسال بيان بالصفة التشريحية والتصريح بالدفن عقب ذلك، كما أمرت في وقت سابق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.



