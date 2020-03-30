"رياح وعواصف".. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم

الإثنين 30/مارس/2020 - 01:25 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين، على مدن ومحافظات الجمهورية، موضحة أنه طقس بارد ليلًا على معظم الأنحاء، جاء ذلك في بيان نشرته الهيئة على الموقع الرسمي لها.

وإليكم حالة الطقس المتوقعة:
القاهرة الكبرى

طقس معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

الوجه البحري

طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

السواحل الشمالية الغربية

طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، تصل إلى حد العاصفة على المناطق المكشوفة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء
طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر
طقس معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

شمال الصعيد
طقس مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

جنوب الصعيد

طقس مائل للحرارة نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى
القاهرة 15 29
شبين الكوم 15 29
طنطا 14 28
دمنهور 14 27
الإسكندرية 14 29
بلطيم 14 29
مطروح 15 29
السلوم 15 31
سيوة 13 32
بورسعيد 14 28
دمياط 14 29
الزقازيق 15 29
الإسماعيلية 14 31
السويس 14 30
العريش 13 28
رفح 13 27
رأس سدر 15 28
نخل 10 27
نويبع 18 28
طابا 17 27
كاترين 10 26
الطور 18 25
شرم الشيخ 18 29
الغردقة 18 29
مرسى علم 17 27
الفيوم 16 29
بنى سويف 14 30
المنيا 14 30
أسيوط 15 31
سوهاج 15 32
قنا 16 32
الأقصر 15 32
أسوان 18 32
أبو سمبل 18 31
الوادي الجديد 13 32
شلاتين 16 30
أبو رماد 17 27
حلايب 19 28
رأس حدربة 17 27

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