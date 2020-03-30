أبو الغار يكشف سبب انخفاض معدل الإصابة بالكورونا بين المصريين

أكد الدكتور محمد أبو الغار، الأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة، أن استخدام الماء والصابون للقضاء على فيروس كورونا أفضل من استخدام الكحوليات، حيث إن الصابون يذوب الطبقة الدهنية الخارجية من فيروس الكورونا، منوها بأنه لا يفضل ارتداء قفازات أثناء التواجد خارج المنزل لأنه ينقل الفيروسات.





وأوضح "أبو الغار"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، أن هناك سببين لانخفاض نسب الإصابة بفيروس كورونا في مصر مقارنة بدول العالم، منوها بأن تطعيم المصريين بلقاح الدرن أحد الأسباب، حيث إنه تطعيم إجباري ومجاني في مصر منذ 1924، فكل مواطن مصري سنه 46 عاما وأقل تم تطعيمه من الدرن.





ونوه أستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة، بأنه حتى هذه اللحظة لا يوجد إثبات 100% أن مصل الدرن يقي من الإصابة بالفيروس، معقبا: "هناك توقع كبير أن مصل الدرن يقلل حدوث العدوى، ولو حصلت العدوى تكون بسيطة"، لافتا إلى أن هولندا طعمت 500 شخص اليوم بتطعيم الدرن ليروا تأثيره، وأستراليا ستقوم أيضا بتطعيم 4 آلاف شخص.





وأضاف أن تأثير الحرارة على فيروس الكورونا غير معلوم حتى الآن، وهناك احتمالات أنها تؤثر فرص حدوث المرض.





وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 182 حالة.





وكشف، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 11 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 182 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.





أوضح أنه تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 4 حالات لمصريين من محافظة القاهرة تتراوح أعمارهم بين 58 عامًا و84 عامًا، وذلك بعد وصولهم إلى المستشفيات في حالة صحية متأخرة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 609 حالات من ضمنهم 132 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و40 حالة وفاة.





وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



