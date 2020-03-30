نشرة حوادث "الفجر": ضبط 4 روجوا الشائعات.. وإخلاء سبيل فتاتين كسرتا الحظر

الإثنين 30/مارس/2020 - 12:13 ص
بوابة الفجر
إيريني صفوت
شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار:

النائب العام يأمر بإخلاء سبيل فتاتين خالفتا قرار حظر التجوال
أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بإخلاء سبيل فتاتيْن، بعد القبض عليهما واستجوابهما لاتهامهما بإنشاء واستخدام حساب خاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي للتحريض من خلاله على عدم الانقياد لقرارات حظر الانتقال والتحرك في الأوقات المحظورة قانونًا، وبغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام القانون والإضرار بالسلام الاجتماعي في القضية رقم ٦٤ لسنة ٢٠٢٠ جنح أمن دولة طوارئ التجمع الأول.
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حبس 3 أشخاص حازوا 5 آلاف كمامة "مجهولة المصدر" بأكتوبر
ٌأقدم 3 أشخاص في أكتوبر، على تصنيع الكمامات غير المطابقة للمواصفات وبخامات رديئة، حيث ضبطوا وبحوزتهم أكثر من ٥ آلاف كمامة طبية مجهولة المصدر، لتصدر النيابة العامة قرارا بحبسهم، بجانب التحفظ على المضبوطات، وطلبت التحريات اللازمة حول نشاط المتهمين. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ضبط 4 روجوا شائعات بشأن كورونا عبر "فيس بوك" بالقاهرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أربعة أشخاص بالقاهرة لقيامهم بترويج الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويأتي ذلك بعد أن تداولت إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منشورًا تضمن الادعاء بقيام عدد من العاملين بأحد مستشفيات العزل الصحي بالخروج من المستشفى والتوجه لأحد المطاعم الكائنة بمحيطها.
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"هسيبلك الدنيا وأريحك مني".. آخر رسالة لفتاة كوبري البدرشين
هسيبلك الدنيا كلها وأريحك مني".. هذه هي الكلمات التي أرسلتها "وردة"، صاحبة الـ16 عاما، لخطيبها قبل شروعها في الانتحار عن طريق إلقاء نفسها من أعلى كوبري البدرشين بقرية ميت رهينة، جنوب محافظة الجيزة.
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