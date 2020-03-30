سمير غانم "يفقد النطق" حزنا على وفاة صديق عمره جورج سيدهم





صرحت الفنانة دلال عبد العزيز، لوسائل إعلام بأن زوجها الفنان سمير غانم "فقد النطق" حزنًا على وفاة صديق عمره الفنان الراحل جورج سيدهم.





وكشفت في لقاء تلفزيوني سابق، أنها حاولت أن تخبئ خبر وفاة جورج سيدهم عن سمير غانم، إلا أن هناك صحفية قامت بالاتصال به وفوجئت به يصرخ بعد علمه بوفاة صديقة، وهو في حالة صعبة جدًا.





وتغيب سمير غانم عن حضور جنازة جورج سيدهم، فيما حضرت دلال عبد العزيز، وهي مرتدية كمامة سوداء اللون للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19).





