ضمن المبادرة الإلكترونية "الثقافة بين إيديك".. الوزارة تحيي ذكرى العندليب وتستعرض مشوار "الموجي"

الإثنين 30/مارس/2020 - 12:19 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
يبث على قناة وزارة الثقافة بيوتيوب فى التاسعة مساء الثلاثاء 31 مارس، في إطار المبادرة الاليكترونية "خليك فى البيت .. الثقافة بين ايديك" أمسية غنائية اقامتها دار الاوبرا المصرية لاحياء ذكرى رحيل عبد الحليم حافظ.

الأمسية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجى ومشاركة نجوم الاوبرا مى الجبيلى ، مى حسن ، حنان عصام ، نهى حافظ ، هانى عامر ، محمد الخولى ، محمد متولى ، احمد عفت وتتضمن مختارات من اعمال العندليب الاسمر الشهيرة التى شكلت جزء من وجدان الشعب المصرى والعربى.

ويعقب الأمسية الغنائية فيلمًا وثائقيًا من إنتاج المركز القومى للسينما يتناول مشوار الموسيقار الكبير محمد الموجى واهم المحطات فى حياته الى جانب عدد من شهادات النجوم الذين تعاون معهم فى اعمال فنية خالدة .

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