ضمن المبادرة الإلكترونية "الثقافة بين إيديك".. الوزارة تحيي ذكرى العندليب وتستعرض مشوار "الموجي"

يبث على قناة وزارة الثقافة بيوتيوب فى التاسعة مساء الثلاثاء 31 مارس، في إطار المبادرة الاليكترونية "خليك فى البيت .. الثقافة بين ايديك" أمسية غنائية اقامتها دار الاوبرا المصرية لاحياء ذكرى رحيل عبد الحليم حافظ.





الأمسية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجى ومشاركة نجوم الاوبرا مى الجبيلى ، مى حسن ، حنان عصام ، نهى حافظ ، هانى عامر ، محمد الخولى ، محمد متولى ، احمد عفت وتتضمن مختارات من اعمال العندليب الاسمر الشهيرة التى شكلت جزء من وجدان الشعب المصرى والعربى.



