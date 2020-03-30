هل يعتمد"فيفا" نتيجة الدور الأول لتحديد أبطال الدوري؟ نُجيب









مازالت جميع دوريات العالم، متوقفة بسبب فيروس كورونا المستجد، والذى تسبب فى تعليق كافة النشاط الرياضي، مما جعل مصير الدوريات مازال غير معلوم ومعروف بالنسبة لأبطال المسابقات او الهابطين للدرجة الادني.





وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا يدرس مقترح لاعتماد أبطال الدوريات المختلفة بناء علي نتيجة الدور الأول.





وأكد عمر ربيع ياسين، في برنامجه "نمبر وان" على قناة "النهار": "سيتم تطبيق هذا القرار حال تأخر عودة النشاط الرياضي في جميع أنحاء العالم، في حالة عدم النجاح في السيطرة بشكل سريع على خطر فيروس كورونا المستجد".





وأوضح: "الاتحاد المصري ينتظر موقف الفيفا النهائي، من أجل تطبيقه علي الدوري المصري بدرجتيه الأولي والثانية".



