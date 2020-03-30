الزمالك يغري كارتيرون من أجل تجديد التعاقد

الإثنين 30/مارس/2020 - 12:26 ص
كارتيرون
كارتيرون
محمد جمال


يسعي نادى الزمالك للإبقاء على المدير الفنى الفرنسي باتريس كارتيرون، خاصة بعد النتائج المميزة مع الابيض، وتحقيق بطولتي السوبر الإفريقي والمصري، خلال الشهر الماضي. 

وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسئولي نادي الزمالك قرروا تجديد عقد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة لمدة موسم آخر، بعد نجاحه في قيادة الفريق للفوز ببطولتين سوبر، وكذلك بلوغ نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكد عمر ربيع ياسين عبر برنامجه نمبر وان على قناة النهار: "مسؤولو الزمالك قرروا زيادة الراتب الشهري الذي يحصل عليه المدير الفني، حيث ينص العقد الحالي علي تقاضيه 74 ألف دولار". 

وتابع :" بالإضافة إلي وضع امتيازات أخري لاغراء المدير الفني علي الاستمرار لاسيما في ظل تلقيه أكثر من عرض خلال الفترة الماضية، أبرزها من الوحدة الإماراتي".

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