الزمالك يغري كارتيرون من أجل تجديد التعاقد









يسعي نادى الزمالك للإبقاء على المدير الفنى الفرنسي باتريس كارتيرون، خاصة بعد النتائج المميزة مع الابيض، وتحقيق بطولتي السوبر الإفريقي والمصري، خلال الشهر الماضي.





وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسئولي نادي الزمالك قرروا تجديد عقد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة لمدة موسم آخر، بعد نجاحه في قيادة الفريق للفوز ببطولتين سوبر، وكذلك بلوغ نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وأكد عمر ربيع ياسين عبر برنامجه نمبر وان على قناة النهار: "مسؤولو الزمالك قرروا زيادة الراتب الشهري الذي يحصل عليه المدير الفني، حيث ينص العقد الحالي علي تقاضيه 74 ألف دولار".



