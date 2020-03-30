العطار: منصب المدير التنفيذي لاتحاد أصعب من شئون اللاعبين

قال وليد العطار المكلف بأعمال المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري إن منصبه الذي يشغله حاليا أصعب من رئاسته للجنة شئون اللاعبين.





‏وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"مهمة المدير التنفيذي في الاتحاد المصري لكرة القدم أهم وأصعب من منصب رئاسة شئون اللاعبين".





‏وتابع :"لي نظام خاص في طريقة العمل، وأحب التركيز في عملي وليس لدخل لما يدار حولي".





‏وأشار :"هناك اختلاف بين طريقة أحمد مجاهد ومجدي عبد الغني ولكن في النهاية الاثنين هدفهما هي المصلحة العامة".





‏وواصل :"بدأنا في اتحاد الكرة في الفترة الأخيرة بتطبيق نظام الحساب والثواب والعقاب".





‏وأوضح :"طريقة الإدارة في الفترة الماضية مختلفة عن الفترة الحالية التي تقودها اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني".



