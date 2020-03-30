العطار: منصب المدير التنفيذي لاتحاد أصعب من شئون اللاعبين

الإثنين 30/مارس/2020 - 12:29 ص
وليد العطار وعمرو الجنايني
وليد العطار وعمرو الجنايني
علي نبوي
قال وليد العطار المكلف بأعمال المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري إن منصبه الذي يشغله حاليا أصعب من رئاسته للجنة شئون اللاعبين.

‏وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"مهمة المدير التنفيذي في الاتحاد المصري لكرة القدم أهم وأصعب من منصب رئاسة شئون اللاعبين".

‏وتابع :"لي نظام خاص في طريقة العمل، وأحب التركيز في عملي وليس لدخل لما يدار حولي".

‏وأشار :"هناك اختلاف بين طريقة أحمد مجاهد ومجدي عبد الغني ولكن في النهاية الاثنين هدفهما هي المصلحة العامة".

‏وواصل :"بدأنا في اتحاد الكرة في الفترة الأخيرة بتطبيق نظام الحساب والثواب والعقاب".

‏وأوضح :"طريقة الإدارة في الفترة الماضية مختلفة عن الفترة الحالية التي تقودها اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني".

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