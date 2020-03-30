لوسي تكشف لـ"الفجر الفني" عن تفاصيل فيلمها الجديد

الإثنين 30/مارس/2020 - 12:58 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

أعربت الفنانة لوسى عن سعادتها بالمشاركة في فيلم "ورقة جمعية"، وقالت إن العمل تم إيقافه، بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، والإجراءات التي اتخذتها الدولة للوقاية  من انتشار فيروس "كورونا".

وكشفت في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أن الفيلم يتحدث عن التكاتف، وأن الشخص مهما كان فقيرًا فلابد أن يكون نظيفًا في شكله وقلبه أبيض وأخلاقه عالية.

وأضافت "لوسى" أن الفيلم بطولة ميدو عادل وسهر الصايغ وسامي فهمي ومحمود فارس وإبراهيم السمان وأحمد صيام وسامي مغاوري، من تأليف محمد جمال طه.

يشار إلى أن لوسي يعرض لها حالياً مسلسل "البيت الكبير 3"، وهو بطولة كل من أحمد بدير، ولوسى، وسوسن بدر، مجدى كامل، وريم بوشناق، وحجاج عبد العظيم، وطارق صبرى، ودنيا المصرى، وريم هلال، وأحمد صيام، وياسمين سمير، وشريف باهر، وتيسير عبد العزيز وإيمان أيوب، وتأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلى.

مسلسل "البيت الكبير"، تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول قضايا المرأة فى الصعيد، فيما يتعلق بالإرث وتسلط الرجال والثأر، وغيرها من المشكلات الاجتماعية التى لا تزال تفرض نفسها بقوة على محافظات الوجه القبلي.


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