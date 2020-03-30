محافظ الدقهلية يتابع تعقيم شوارع المنصورة في أوقات الحظر (صور)

تفقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية وهيثم الشيخ نائبه والسكرتير العام سعد الفرماوي والسكرتير العام المساعد الأستاذة منال عطية الغندور ومحمد أمين الدمرداش رئيس حي غرب المنصورة، ومحمد البسيوني رئيس حي شرق المنصورة ونواب رئيس حي غرب وشرق المنصورة، شوارع مدينة المنصورة تزامنا مع أوقات حظر التجوال.





وكان المحافظ أكد على استغلال أوقات حظر التجوال، وخلو الشوارع من المارة والسيارات، في إطار تنفيذ الخطط الاحترازية والوقائية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بتنفيذ أعمال رش وتطهير الشوارع والأرصفة بسيارات فناطيس المياه المخلوطة بالمواد المطهرة، والدفع برجال الورشة الصناعية بحى غرب والسيارات المكنسية لغسيل ورفع الأتربة من على جانبى الطريق، وذلك بعد تكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة.





واستهدفت الحملة رفع كفاءة ونظافة وتطهير وتعقيم شارع الجيش، وبورسعيد، وقناة السويس، لرفع كفاءة كافة الشوارع الكائنة بنطاق الحي، وام قطاع الكهرباء برئاسة حي غرب وشرق المنصورة بالوردية المسائية تحت إشراف مباشر من من الدكتور مصطفى عنان نائب رئيس الحي.





وقامت الحملات برفع كفاءة الإنارة بنطاق الحى، ذلك من خلال أستغلال أوقات حظر التجوال، وخلو الشوارع من المارة والسيارات، فى أصلاح وصيانة الخلايا الكهربائية، وكشافات أ عمدة الإنارة بمنطقة شارع الجيش والجمهورية.





وخلال الجولة طلب محافظ الدقهلية من العاملين على السيارات المكنسية بتفريغ حمولتها أولا بأول لمنع تساقط الأتربة بالشارع مرة أخرى، مكلفًا نائب رئيس حي غرب بتكثيف عمل السيارات المكنسية بجميع شوارع المدينة.





وأكد محافظ الدقهلية أن السيارات المكنسية التي انضمت لمنظومة النظافة جاءت من أجل أداء عمل جديد بالمنظومة، وإضافة إليها وتعظيم الاستفادة من وجودها لخدمة المواطنين بجميع مدن المحافظة والارتقاء بمستوى النظافة بما يليق بأهلنا.



