"المتحدة" تقدم توعية من فيروس "كورونا" باستخدام لغة الإشارة

الإثنين 30/مارس/2020 - 12:44 ص
بوابة الفجر

بدأت قنوات المتحدة المختلفة فى عرض فيديوهات للتوعية والتعرف على خطورة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19)  وأساليب الوقاية منه مصحوبة بترجمة إلى لغة الإشارة حتى تصل  تلك المعلومات الهامة لفئة كبيرة تقدر بـ 7.5 مليونأصم وأبكم  في مصر حسب إحصائيات الأمم المتحدة. 

وصرح المهندس حسام صالح المتحدث بأسم المتحدة للخدمات الأعلامية أن المساحة التى يتم تخصيصها للترجمة الى لغة الأشارة تأتى من واقع اهتمام ادارة المجموعة برئاسة الأستاذ تامر مرسى بأن تتم التوعية لجميع فئات المجتمع استكمالا للمسئولية المجتمعية للمجموعة وإسهاما منها فى تنمية المجتمع.

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