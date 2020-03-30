عمرو جمال: يول استبعدني بسبب "تكشيرة".. وتعلمت الدرس

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أكد عمرو جمال لاعب النادي الأهلي ان مارتن يول مدرب الاهلي السابق استبعده من قائمة الفريق في اكثر من مباراة بسبب "غضبه" لعدم مشاركته بمباراة سموحة.



وقال الغزال خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "مارتن يول استبعدني بسبب غضبي لعدم مشاركتي امام سموحة بالدوري"



وأوضح : علمت بعدم مشاركتي رغم انني كنت اقدم اداء جيد، وفي غرفة خلع الملابس كنت غاضب، الامر الذي لاحظه مارتن يول.



وكشف: كنت أوشكت على ترك الملعب والعودة لمنزلي ولكن متعب نصحني ان ارتدي ملابسي واتجه للملعب، وبالفعل استجبت له"



واكد: لم يشركني يول خلال المباراة رغم قيامي بالاحماء طوال المباراة، وبعد ذلك استبعدني من قائمة الفريق في كل مباراة، الامر الذي أغضبني خاصة انني انضممت للمنتخب خلال ذلك الوقت رغم عدم مشاركتي"



واكمل: كنت مصاب بالانف وطلبت من يول ان اخضع للعملية خاصة وان هناك اكثر من لاعب في نفس مركزي وبالفعل وافق ولم يرفض"



واضاف : بالفعل خضعت للعملية وعقب عودتي ايفونا تعرض للاصابة هو ومتعب وانطوي اداؤه لم يكن مرضيا، واصبحت قريب من المشاركة، وبالفعل شاركت وقدمت مردود جيد"



وافصح : بعد ذلك وصل لي عرض من فريق هولندي، وكنت ارغب في الاحتراف، ولكن يول تمسك بي.



واتم كلماته : تصرف يول معي علمني ان احترم المدير الفني بشكل اكبر من ذلك وان احافظ على ردود أفعالي.



