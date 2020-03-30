آخرهن إيناس عز الدين.. فنانون أعلنوا إصابتهم بفيروس "كورونا"





إيناس عز الدين



إيناس عز الدين،

Rachel Matthews

وأعلنت الممثلة Rachel Matthews إصابتها بفيروس كورونا وذلك بعدما جاءت نتيجة الفحص الخاص بها إيجابية، وراشيل هي بطلة فيلم Frozen 2 وقد دخلت في الحجر الصحي بعد إصابتها.



olga kurylenko

وصرّحت الممثلة Olga Kurylenko والتي تبلغ من العمر 40 عاماً، إصابتها بفيروس كورونا من خلال منشور لها على حسابها بموقع انستجرام صورة من نافذة بيتها، وعلّقت قائلة: "جالسة في المنزل، بعدما أثبتت الإصابة بفيروس كورونا. بالفعل كنت مريضة منذ أسبوع تقريباً. الحمى والتعب هي الأراض الأساسية التي ظهرت عليّ". وأضافت أخيراً: "اعتنوا بأنفسكم وخذوا هذا الأمر على محمل الجدّ".



توم هانكس

وقال ممثل هوليوود الشهير توم هانكس، البالغ من العمر 63 عام إنه وزوجته في أستراليا قد خضعا لاختبارات طبية أظهرت إصابتهما بفيروس كورونا. ونشر هانكس هذا على صفحته على انستجرام صورة لأحد القفازات في مستوعب النفايات وكتب: "مرحباً أنا وزوجتي ريتا كنا في أستراليا وشعرنا بالتعب قليلاً وكانت لدينا نزلات برد، كما أصابت القشعريرة ريتا أيضاً والتي كانت تظهر وتختفي". وأضاف: "أصبنا ببعض الحمى الخفيفة ولكي تكون الأمور صحيحة قررنا إجراء اختبار فيروس كورونا وجاءت النتائج إيجابية". تابع Tom Hanks: "الآن يجب علينا اتباع الإجراءات الطبية وسيجري اختبارنا ومراقبتنا وعزلنا كما تتطلب الصحة والسلامة العامة. سنبقي العالم على اطلاع بأبرز المستجدات". واختتم: "اعتنوا بأنفسكم وبصحتكم".



هند البحرينية

وأعلنت الفنانة هند البحرينيه إصابتها بفيروس كورونا، حيث نشرت عبر حسابها على انستجرام فيديو تشكر فيه كل من تمنّى لها السلامة وأنها بصحّة جيّدة ولا تشعر بأعراض، رغم إصابتها بفيروس كورونا.



وعلّقت هند البحرينيه: "شكراً لكل محبيني اللي تمنو لي الشفاء العاجل احبكم والله يحفظكم ويحميكم من كل مكروه، وشكرا لكل اللي مايحبوني بعد ما صرت حديث حسابات السوشيل ميديا اليوم من وراهم".



Itziar Ituño

أعلنت الممثلة الإسبانية Itziar Ituño، المعروفة بـ"راكيل" في مسلسل La Casa De Papel، إصابتها بفيروس كورونا عبر حسابها على انستجرام ونشرت صورة لها وعلّقت بأنها كانت تعاني من بعض الأعراض مثل الحمى والسعال جاف، وتمّ التأكد من إصابتها بفيروس كورونا.



هناء نصور

وكشفت الفنانة السورية هناء نصور عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، معتبرة أن إعلانها واجب مقدس تجاه الآخرين.













مازال شبح فيروس "كورونا" المستجد يطارد كل الشعوب بكافة أنحاء العالم ويحصد أرواح عدد كبير من الأشخاص في كل مكان، ولا يفرق بين فنان أو شخص عادي.وأعلن مؤخرًا عدد كبير من الفنانين في كافة الدول عن إصابتهم بفيروس كورونا، وكانت آخرهم بمصر الفنانة إيناس عزالدين.أعلنتمنذ قليل عن إصابتها بفيروس كورونا، لافتة إلى أنها حاليًا تخضع للحجر المنزلي، بعد إصابتها أثناء رحلتها الأخيرة إلى المغرب.وقالت إيناس عبر حسابها على "فيسبوك"، "الحمد لله حتى الآن أنا حالتي مستقرة إلى حد ما وفى حجر منزلي لوحدى ومش بختلط بأى شخص وبلتزم بالإجراءات الوقائية المُتبعة وكل ده طبعاً بالمتابعة مع وزارة الصحة، إلا إذا الحالة ساءت ساعتها بيحصل عزل طبي في إحدى مستشفيات الحجر الصحي وده الإجراء المتبع من قبل وزارة الصحة معايا ومع ناس كتير وده بروتوكول مُتبع فى العالم كله مش في مصر بس أن الحالات السيئة بس هي اللي بتدخل عزل صحي في مستشفيات ومافيش حاجة اسمها لو مريضة انزل اي مستشفى عادية جنب بيتي.وتلقت إيناس، عدة تعليقات مختلفة من قبل محبيها من الجمهور والفنانين الذين أعلنوا دعمهم الكامل لها في محنتها داعيين الله أن تنتهي ازمتها ويتم شفائها بأسرع وقت.