اتحاد الكرة: "فيفا" لم يصدق الوقت الذي استغرقناه لتطبيق تقنية "VAR"









‏قال وليد العطار المكلف بمنصب المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم إن تطبيق تنقية فيديو الحكم المساعد "VAR " استغرق 3 أشهر فقط لكي يتم تطبيقه والاتحاد الدولي لم يصدق ذلك.





‏وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"بدأنا العمل في تطبيق تقنية الحكم المساعد "VAR" فيه منذ أكتوبر الماضي ومنذ إعلان عمرو الجنايني عن تطبيقه".

‏وتابع :"بدأنا في الاتصالات وأخبرونا بأنه لكي يتم تطبيق هذه التنقية لا بد أن تكون المهلة من 8 إلى 10 أشهر".

‏وواصل :"كانت هناك مكالمات مع الاتحاد الدولي "فيفا" تصل لمدة ساعتين من أجل إقناعهم بالبرنامج الخاص بنا".

‏وزاد:"كان هناك عمل إداري كبير مع حمادة زاهر وفني أيضامع محمد عبادة بجانب كابتن جمال الغندور ولجنته".