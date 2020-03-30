اتحاد الكرة: "فيفا" لم يصدق الوقت الذي استغرقناه لتطبيق تقنية "VAR"
الإثنين 30/مارس/2020 - 12:51 ص
علي نبوي
قال وليد العطار المكلف بمنصب المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم إن تطبيق تنقية فيديو الحكم المساعد "VAR " استغرق 3 أشهر فقط لكي يتم تطبيقه والاتحاد الدولي لم يصدق ذلك.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"بدأنا العمل في تطبيق تقنية الحكم المساعد "VAR" فيه منذ أكتوبر الماضي ومنذ إعلان عمرو الجنايني عن تطبيقه".
وتابع :"بدأنا في الاتصالات وأخبرونا بأنه لكي يتم تطبيق هذه التنقية لا بد أن تكون المهلة من 8 إلى 10 أشهر".
وواصل :"كانت هناك مكالمات مع الاتحاد الدولي "فيفا" تصل لمدة ساعتين من أجل إقناعهم بالبرنامج الخاص بنا".
وزاد:"كان هناك عمل إداري كبير مع حمادة زاهر وفني أيضامع محمد عبادة بجانب كابتن جمال الغندور ولجنته".
وواصل :"أخرجنا الفار إلى النور والاتحاد الدولي لم يصدق ذلك، وقام مندوب الفيفا باختبار تنقية الفار على الطبيعة".
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