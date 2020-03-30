اتحاد الكرة: "فيفا" لم يصدق الوقت الذي استغرقناه لتطبيق تقنية "VAR"

الإثنين 30/مارس/2020 - 12:51 ص
اعضاء اتحاد الكرة
اعضاء اتحاد الكرة
علي نبوي


‏قال وليد العطار المكلف بمنصب المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم إن تطبيق تنقية فيديو الحكم المساعد "VAR " استغرق 3 أشهر فقط لكي يتم تطبيقه والاتحاد الدولي لم يصدق ذلك.

‏وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"بدأنا العمل في تطبيق تقنية الحكم المساعد "VAR" فيه منذ أكتوبر الماضي ومنذ إعلان عمرو الجنايني عن تطبيقه".
‏وتابع :"بدأنا في الاتصالات وأخبرونا بأنه لكي يتم تطبيق هذه التنقية لا بد أن تكون المهلة من 8 إلى 10 أشهر".
‏وواصل :"كانت هناك مكالمات مع الاتحاد الدولي "فيفا" تصل لمدة ساعتين من أجل إقناعهم بالبرنامج الخاص بنا".
‏وزاد:"كان هناك عمل إداري كبير مع حمادة زاهر وفني أيضامع محمد عبادة بجانب كابتن جمال الغندور ولجنته".
‏وواصل :"أخرجنا الفار إلى النور والاتحاد الدولي لم يصدق ذلك، وقام مندوب الفيفا باختبار تنقية الفار على الطبيعة".

أخبار تهمك

عاجل.. تعرض مذيعة dmc لحادث أليم (تفاصيل)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مطربة مصرية تعلن إصابتها بفيروس "كورونا" عقب عودتها من المغرب

منذ ساعتين و 19 دقيقة

"الصحة": ارتفاع حالات الشفاء لـ 132.. وتسجيل 33 حالة كورونا جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يرسل برقية عزاء لأسرة الفنان الراحل جورج سيدهم

منذ حوالي 8 ساعات

السيسي: مكافآت استثنائية للعاملين بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية

منذ حوالي 6 ساعات

"الصحة" تكشف مفاجآت جديدة بشأن كورونا في مصر.. "التفاصيل"

منذ حوالي 14 ساعة

وزيرة الصحة تطمئن المواطنين.. وتُعلن السيطرة على منافذة الجمهورية

منذ ساعة و 26 دقيقة

أسبوعان.. تصريح مهم لوزيرة الصحة بشأن إصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

فنانة سورية تعلن إصابتها بفيروس كورونا (تفاصيل)

منذ ساعة و نصف

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة بشأن مصابي فيروس كورونا

منذ ثلث ساعة

تحذيرات ونصائح.. الصحة تكشف أخطاء فادحة في التعامل مع كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

متحدث "الصحة" يحسم الأمر بشأن تحليل فيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

نجم الزمالك يقرر الرحيل واللعب لصفوف هذا النادي

منذ ساعة و نصف

بعد انسحابه.. "الإبراشي" يُوجه رسالة لوزير النقل: "أنت بلدياتي"

منذ ساعة و 9 دقيقة

هل اكتُشف العلاج؟.. مفاجأة بشأن العقار المتبع لمصابي كورونا في مصر

منذ حوالي 13 ساعة

تسريب جديد يهز القلعة الحمراء.. راتب خرافي وراء تجديد عقد نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:35 م

عاجل.. تعرض مذيعة dmc لحادث أليم (تفاصيل)

عاجل.. مطربة مصرية تعلن إصابتها بفيروس "كورونا" عقب عودتها من المغرب

10:54 م

بعد انسحابه.. "الإبراشي" يُوجه رسالة لوزير النقل: "أنت بلدياتي"

12:03 ص

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة بشأن مصابي فيروس كورونا

12:50 ص

"الصحة" تكشف مفاجآت جديدة بشأن كورونا في مصر.. "التفاصيل"

10:52 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا