العطار يشرح تفاصيل استقالة جمال الغندور من لجنة الحكام
الإثنين 30/مارس/2020 - 12:53 ص
علي نبوي
كشف وليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، تفاصيل استقالة جمال الغندور من رئاسة لجنة الحكام.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"الكابتن جمال الغندور يرى بأن فترة التوقف فرصة جيدة لإقامة معسكر للحكام ولكن اعتذرت له لأن الدولة ترفض ذلك بناء على ".
وتابع :"جمال الغندور قام بتقديم استقالته بشكل ودي لأنه رأى بأنه من الصعب أن يبقى في ظل عدم وجود رؤية واضحة في ظل توقف النشاط".
وأشار :"الغندور اعتذر لكي وقدم استقالته لكي يرفع الحرج عن اللجة الخماسية، والكابتن حسام البدري هو الأخر تنازل عن جزء من مرتبته وهي مثل ما فعله الغندور".
وأتم :"ما فعله جمال الغندور هي مبادرة منه والبيان الذي خرج للإعلام وافق عليه وكان متواجد في وقتها".
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