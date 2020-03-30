5 مشاهير فارقوا الحياة بعد إصابتهم بكورونا.. تعرف عليهم

فقد العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" العديد من المشاهير في مجالات السياسة والرياضة والموسيقى والإعلام حيث كان السبب الرئيسي والمباشر في وفاتهم، ونذكر فيما يأتي بعض المشاهير الذين كانوا ضحية لفيروس كورونا:





- وفاة أول مذيعة عربية بفيروس كورونا:

توفيت الإعلامية المغربية ليلى طرزايم الجمعة الماضية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد19 وتعد هذه أول وفاة بين المشاهير العرب، وتسابق عدد من زملاء الراحلة بنعيها وكانت ليلى طرزايم إعلامية مغربية عملت في تلفزيون " ميدي 1 تيفي " وكانت تشغل منصب مساعد المدير العام الأسبق للقناة.





- وفاة الممثل الأمريكي مارك بلوم بكورونا:

وكما توفى يوم الخميس الماضي الممثل الأمريكي مارك بلوم عن عمر يناهز ال69 عامًا بسبب إصابته بمضاعفات فيروس كورونا المستجد " كوفيد19 "، وكان مارك بلوم منتج وممثل مسرحي وكانت شهرته بعد مشاركته في فيلم " البحث اليائس عن سوزان".





- وفاة عازف الساكسفون الكاميروني الشهير مانو ديبانغو بكورونا:

حيث توفي يوم الثلاثاء الماضي 24 مارس 2020 أهم عازفي الساكسفون في العالم مانو ديبانغو عن عمر يناهز 86 عامًا بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.





ومانو ديبانجو مغني وعازف جاز كاميروني ويعد من رواد الجاز على المستوى العالمي، وكانت بداية شهرته العالمية سنة 1972 بعد تأليفه أغنية "سول ماكوسا" التي تعد إحدى أشهر الأغاني في مجال موسيقى العالم، وهي قطعة ثانوية في إسطوانة خصصت لنشيد لمنتخب الكاميرون لكرة القدم بمناسبة كأس الأمم الأفريقية قبل أن تعرف نجاحًا كبيرًا في الولايات المتحدة الأمريكية وبعد أن حققت هذا النجاح الكبير تم أخذ مقاطع منها من طرب مغنيين عالميين مثل مايكل جاكسون وريانا.





- في مجال السياسة وفاة باتريك نوثوم بكورونا:

وتوفى الدبلوماسي البلجيكي السابق باتريك نوثوم والد الروائية أميلي نوثوم بأزمة قلبية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد عن عمر يناهز 83 عام، وكان له مسار دبلوماسي طويل بداية من سنوات الستينيات كما كان سفيرًا لبلجيكا في عدة دول آسيوية، كبورما، وتايلاند، بينما قضى أطول فترة في اليابان كسفير من عام 1988 وحتى عام 1997.





- في عالم الرياضة وفاة الرئيس الأسبق لريال مدريد بكورونا: