عاجل.. "الصحة" تنقل الفنانة إيناس عز الدين لمستشفى العزل بعد إصابتها بـ"كورونا" وعدم قدرتها على التنفس









شكرت الفنانة إيناس عز الدين، نجمة برنامج "أرب أيدول"، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة دكتور خالد مجاهد، والقائمين على الوزارة لسرعة استجابته، وارساله سيارة إسهاف لنقلها لمستشفى العزل بعد إعلانها إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد.وكتبت "إيناس" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلة: "شكرا دكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة وشكراً وزارة الصحة على سرعة الاستجابة".وأضافت إيناس"الإسعاف في الطريق ليا ادعولي واشكركم على خوفكم وقلقكم أنا بحاول بقدر المستطاع أكون قوية ومتماسكة أصعب مشكلة بقابلها صعوبة التنفس وبلع ريقي".