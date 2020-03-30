عاجل.. شاهد صورة صادمة للفنانة إيناس عز الدين بعد إصابتها بفيروس "كورونا"









وشكرت إيناس عز الدين، نجمة برنامج "أرب أيدول"، منذ قليل المتحدث الرسمي لوزارة الصحة دكتور خالد مجاهد، والقائمين على الوزارة لسرعة استجابته، وارساله سيارة إسهاف لنقلها لمستشفى العزل بعد إعلانها إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد.



وكتبت "إيناس" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلة: "شكرا دكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة وشكراً وزارة الصحة على سرعة الاستجابة".



وأضافت إيناس"الإسعاف في الطريق ليا ادعولي واشكركم على خوفكم وقلقكم أنا بحاول بقدر المستطاع أكون قوية ومتماسكة أصعب مشكلة بقابلها صعوبة التنفس وبلع ريقي".

وظهرت الفنانة بوجه شاحب، وهالات سوداء أسفل العين مرضها بفيروس (كوفيد 19).وشكرت إيناس عز الدين، نجمة برنامج "أرب أيدول"، منذ قليل المتحدث الرسمي لوزارة الصحة دكتور خالد مجاهد، والقائمين على الوزارة لسرعة استجابته، وارساله سيارة إسهاف لنقلها لمستشفى العزل بعد إعلانها إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد.وكتبت "إيناس" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلة: "شكرا دكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة وشكراً وزارة الصحة على سرعة الاستجابة".وأضافت إيناس"الإسعاف في الطريق ليا ادعولي واشكركم على خوفكم وقلقكم أنا بحاول بقدر المستطاع أكون قوية ومتماسكة أصعب مشكلة بقابلها صعوبة التنفس وبلع ريقي".

فاجأت الفنانة إيناس عز الدين، جمهورها بإعلان إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث سارعت وزارة الصحة لإرسال سيارة إسعاف لها لنقلها لمستشفى العزلوظهرت إيناس عز الدين، في مقطع فيديو لايف لها عبر حسابها الشخص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وهي تتحدث مع جمهورها عن إصابتها