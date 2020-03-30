اتحاد الكرة يكشف أخر تطورات صرف المستحقات المالية المتأخرة للحكام
الإثنين 30/مارس/2020 - 01:32 ص
علي نبوي
كشف وليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، أخرتطورات صرف مستحقات الحكام المالية المتأخرة.
وقال في تصريحات تلفزيونية :"منذ بداية الموسم وأول ما تولينا المهمة تم صرف 4.5 مليون جنيه إلى الحكام كمستحاقات مالية عن الموسم الماضي"
وأضاف :"لم يتم صرف أي مستحقات مالية عن الموسم الحالي للحكام بسبب اللائحة والتعديل الذي طرأ عليها، وبالتالي انتهينا منها منذ 15 يوم".
وأشار :"رحيل جمال الغندور ليس مرتبطا بمشكلة مستحقات الحكام المتأخرة، هو فضل الاعتذار بسبب عدم وضوح الرؤية في الفترة المقبلة".
وأوضح :"تأخير صرف مستحقات الحكام أخذ وقت طويل بالفعل".
وأتم حديثه :"لم يحدث أن قام الحكام بالتهديد بعدم اللعب بسبب عدم صرف مستحقاتهم المتأخرة".
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