اتحاد الكرة يكشف أخر تطورات صرف المستحقات المالية المتأخرة للحكام

الإثنين 30/مارس/2020 - 01:32 ص
علي نبوي


‏كشف وليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، أخرتطورات صرف مستحقات الحكام المالية المتأخرة.

‏وقال في تصريحات تلفزيونية :"منذ بداية الموسم وأول ما تولينا المهمة تم صرف 4.5 مليون جنيه إلى الحكام كمستحاقات مالية عن الموسم الماضي"

‏وأضاف :"لم يتم صرف أي مستحقات مالية عن الموسم الحالي للحكام بسبب اللائحة والتعديل الذي طرأ عليها، وبالتالي انتهينا منها منذ 15 يوم".

‏وأشار :"رحيل جمال الغندور ليس مرتبطا بمشكلة مستحقات الحكام المتأخرة، هو فضل الاعتذار بسبب عدم وضوح الرؤية في الفترة المقبلة".

‏وأوضح :"تأخير صرف مستحقات الحكام أخذ وقت طويل بالفعل".

‏وأتم حديثه :"لم يحدث أن قام الحكام بالتهديد بعدم اللعب بسبب عدم صرف مستحقاتهم المتأخرة".

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