مرتضى منصور: الزمالك طرد عصام الحضري وبكى من أجل ارتداء القميص الأبيض

الإثنين 30/مارس/2020 - 01:37 ص
مرتضى منصور و الحضري
مرتضى منصور و الحضري
الفجر الرياضي

رد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على تصريحات عصام الحضري ضد القلعة البيضاء.

وقال مرتضى في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" حسام وابراهيم حسن هما من أحضروا الحضري للنادي بعدما كان يبكي من أجل الانضمام للقلعة البيضاء".

وأضاف:" الحضري يستيعن دائماً بالجن والشعوذة ويتسبب في اصابة زملائه الحراس كي يشارك في المباريات".
وواصل:" مصطفى فتحي سجل هدفاً عالمياً في شباك الحضري ونام الأخير على وجهه بسب بمهارة لاعب الزمالك،، يبدو أن الجن لم يكن معه في هذه المباراة".
وأكمل مرتضى:" الحضري قام بسب لاعبي الزمالك خلال فترة تواجده في النادي كما تعدى لفطياً على عماد المندوه مدربحراس مرمى الفريق وقتها بسبب مشاركة عبدالواحد السيد أساسياً".
وحذر مرتضى منصور الحضري من التعرض لنادي الزمالك أو الاساءة له في أي تصريح له.
وأضاف:" عاد من جديد الحضرس ليبكي من أجل العودة للزمالك ولكنني رفضت عودته بسبب طباعه وتصرفاته الغير أخلاقية".
وأتم تصريحاته:" الحضري الذي هرب من الأهلي قام الزمالك بطرده بعد تصرفاته الغير أخلاقية داخل النادي الأبيض".

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