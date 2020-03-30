مرتضى منصور: مصطفى فتحي "كان معموله عمل"





قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن مصطفى فتحي، نجم فريق الكرة بالنادي تعرض للسحر.

وأضاف خلال مداخلة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة نادي الزمالك:" احدى الفتيات من قرية مصطفى فتحي (عملت له عمل) من أجل أن تتجدد اصابته بشكل مستمر، ولكن زال السحر بفضل الله".