محمد سمير يتحدث عن موقف المقاولون من بيع طاهر محمد طاهر للأهلي أو الزمالك

الإثنين 30/مارس/2020 - 01:44 ص
طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
هيثم موسى


تحدث محمد سمير مدافع نادي المقاولون العرب عن موقف إدارة الفريق من رحيل طاهر محمد طاهر صانع العاب الفريق للقطبين الأهلي والزمالك خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة. 

قال محمد سمير، مدافع وقائد نادي المقاولون العرب الحالي ونجم الأهلي السابق، إن عقد طاهر محمد طاهر، مهاجم نادي المقاولون العرب، كان ينتهي مع النادي بنهاية الموسم الجاري.

وأكد محمد سمير خلال استضافته في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "اللاعب كان ينتهي عقده بنهاية الموسم وكان يحق له التوقيع للأهلي أو الزمالك مجانًا حال عدم تجديده مع المقاولون العرب".
وأضاف: "إدارة المقاولون العرب عقدت جلسة مع اللاعب من أجل إقناعه بالتجديد ووعدوه بتكرار سيناريو محمد صلاح من أجل إقناعه بالتجديد".

وتابع: "إدارة المقاولون العرب وقعدت اللاعب بتوفير عرض أوروبي له من أجل الاحتراف في الخارج، وأنا شايف أن حرام أن طاهر يكمل في مصر"

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