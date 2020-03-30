إيناس عز الدين تكشف تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس"كورونا"

الإثنين 30/مارس/2020 - 01:55 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

أعلنت الفنانة إيناس عز الدين، منذ قليل عن إصابتها بفيروس كورونا، لافتة إلى أنها تخضع لحجر منزلي، بعد إصابتها أثناء رحلتها الأخيرة إلى المغرب.

وقالت إيناس عبر حسابها  بـ"فيسبوك"، "الحمد لله حتى الآن أنا حالتي مستقرة إلى حد ما وفى حجر منزلي لوحدى ومش بختلط بأى شخص وبلتزم بالإجراءات الوقائية المُتبعة وكل ده طبعاً بالمتابعة مع وزارة الصحة، إلا إذا الحالة ساءت ساعتها بيحصل عزل طبي في إحدى مستشفيات الحجر الصحي وده الإجراء المتبع من قبل وزارة الصحة معايا ومع ناس كتير وده بروتوكول مُتبع فى العالم كله مش في مصر بس أن الحالات السيئة بس هي اللي بتدخل عزل صحي في مستشفيات ومافيش حاجة اسمها لو مريضة انزل اي مستشفى عادية جنب بيتي"

وشاركت إيناس محبيها تطورات حالتها الصحية من خلال مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ونصحتهم ألا ينتابهم الخوف فور إصابتهم بفيروس كورونا.

وعلقت قائلة: "لايف قصير وانا في انتظار سيارة الاسعاف ومن كل قلبي بشكر دكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة و وزارة الصحة على سرعة الاستجابة وما تقلقوش كله خير صدقوني مافيش حاجة واهدوا واطمئنوا اهم حاجة ما تنشروش الذُعر والخوف وخدوا احتياطاتكم واحذروا".

وتلقت إيناس عدة تعليقات مختلفة من قبل محبيها من الجمهور والفنانين الذين أعلنوا دعمهم الكامل لها في محنتها داعيين الله أن تنتهي ازمتها ويتم شفائها بأسرع وقت.


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