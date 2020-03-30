المخرج مصطفى فكري لـ"الفجر الفني: "استغل فترة حظر التجول لقضاء معظم وقتي مع بناتي"

موضحًا: "أنا مأخدتش أجازات من فترة كبيرة شغل متواصل من "نصيبي وقسمتك" لـ "بيضة دهب" لـ "حشمت في البيت الأبيض".. وهكذا".

من ناحية أخرى يشارك المخرج مصطفي فكري في السباق الرمضاني المقبل من خلال إخراج مسلسل "ونحب تاني ليه" للنجمة ياسمين عبدالعزيز، وأوضح في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" بأنه انتهى من تصوير نصف حلقات المسلسل ويكثف جهوده الفترة القادمة للانتهاء من التصوير والبدء في عمليات المونتاج.



يذكر أن مسلسل "ونحب تانى ليه" يشارك في بطولته نغبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمى سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعي، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

