صورة جديدة لـ"إيناس عز الدين" داخل سيارة الإسعاف أثناء نقلها لحميات إمبابة بعد إصابتها بـ"كورونا"









وشكرت الفنإيناس عز الدين، نجمة برنامج "أرب أيدول"، من جانبها المتحدث الرسمي لوزارة الصحة دكتور خالد مجاهد، والقائمين على الوزارة لسرعة استجابته، وارساله سيارة إسهاف لنقلها لمستشفى العزل بعد إعلانها إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد.

وكتبت "إيناس" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلة: "شكرا دكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة وشكراً وزارة الصحة على سرعة الاستجابة".

وأضافت إيناس"الإسعاف في الطريق ليا ادعولي واشكركم على خوفكم وقلقكم أنا بحاول بقدر المستطاع أكون قوية ومتماسكة أصعب مشكلة بقابلها صعوبة التنفس وبلع ريقي".









نشرت الفنانة إيناس عز الدين صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسببوك"، من داخل سيارة الإسعاف، مرتدية الكمامة وفي طريقها الى مستشفى حميات إمبابة، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.وكتبت "إيناس" على هذه الصورة قائلة: "أنا في عربية الإسعاف وطالعة على حميات إمبابة علشان الناس اللي فاكرين المرض فيه دعاية و استهزاء أو هزار".وتابعت "إيناس" قائلة: "ومع ذلك مش بتمنى انهم يدوقوه علشان يتعلموا يحترموه، علشان اللي بيعمل كده بيتهيأله كل الناس بتعمل زيه".وعلق أحدى المتابعين عليها قائلا: ألف مليون سلامة عليكى حبيبتي ربنا يشفيكى ويعافيكى ويطمنا عليكي يارب العالمين.