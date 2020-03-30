هاري كين يتحدث عن طموحة مع توتنهام

الإثنين 30/مارس/2020 - 02:01 ص
هاري كين
هاري كين
محمد الدمتناوي


تحدث الدولي الإنجليزي هاري كين، لاعب فريق توتنهام، عن طموحة رفقة الفريق الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

حيث تحدث هارى كين فى بث مباشر، عبر موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام، قائلا:" أعشق توتنهام جيداً، ولكننا ليس على الطريق الصحيح، أنا لاعب طموح وأريد أن أكون أحد أفضل لاعبي العالم".

وتابع:" نمتلك فريق رائع خلال الفترة الحالية، ولكننا لبعض الأسباب لم نتمكن من الحصول على بطولات، أرغب أن أكون أفضل لاعبي العالم".

وأتم:" أعتقد أن الموسم القادم مع مورينيو سيكون أفضل، لأنه سيقود فترة إعداد الفريق منذ البداية، ونرغب في حصد الألقاب تحت قيادته خلال الفترة المقبلة".

ويتعافى هاري كين من الأصابة التي تعرض لها في شهر يناير الماضي، وسيكون جاهزا للمشاركة مع توتنهام فى حال عودة المنافسات، والتي توقفت بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

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