التموين تعلن موعد صرف السلع التموينية خلال فترة الحظر

الإثنين 30/مارس/2020 - 08:00 ص
أمنية فوزي
قال أحمد كمال، مساعد وزير التموين، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية قررت فتح الباب لصرف السلع التموينية الخاصة بشهر إبريل من الساعة السابعة صباحًا وحتى السابعة مساءً اعتبارًا من غرة الشهر؛ لمواكبة التطورات التي تحدث في مصر والعالم جراء فيروس كورونا.

وأوضح "كمال"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنه يتم صرف المقررات التموينية في فروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية ونوافذ التموين، خلال هذه الفترة.

ونوه بأن المخابز تعمل من الساعة 5 صباحًا وحتى موعد الحظر في السادسة مساءً، متابعًا: "لدينا احتياطي استراتيجي آمن للسلع الأساسية يكفي لمدة 4 أشهر للقطاع العام، و4 أشهر للقطاع الخاص، وهناك استعدادات لشهر رمضان، واستقرار تام".


وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 182 حالة.

وكشف، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 11 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 182 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

أوضح أنه تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 4 حالات لمصريين من محافظة القاهرة تتراوح أعمارهم بين 58 عامًا و84 عامًا، وذلك بعد وصولهم إلى المستشفيات في حالة صحية متأخرة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 609 حالات من ضمنهم 132 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و40 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

الكلمات المفتاحية

موعد صرف التموين مصابين كورونا فيروس كورونا سلع تموينية بوابة الفجر الفجر التموين

أخبار تهمك

عاجل.. شاهد صورة صادمة للفنانة إيناس عز الدين بعد إصابتها بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 6 ساعات

بعد انسحابه.. "الإبراشي" يُوجه رسالة لوزير النقل: "أنت بلدياتي"

منذ حوالي 8 ساعات

أسبوعان.. تصريح مهم لوزيرة الصحة بشأن إصابات فيروس كورونا

منذ يوم

عاجل.. مطربة مصرية تعلن إصابتها بفيروس "كورونا" عقب عودتها من المغرب

منذ حوالي 9 ساعات

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة بشأن مصابي فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

أبو الغار يكشف سبب انخفاض معدل الإصابة بالكورونا بين المصريين

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة": ارتفاع حالات الشفاء لـ 132.. وتسجيل 33 حالة كورونا جديدة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. السيسي يرسل برقية عزاء لأسرة الفنان الراحل جورج سيدهم

منذ حوالي 15 ساعة

صفقة مدوية.. ليفربول يسعي للتعاقد مع نجم برشلونة

منذ ساعة و 18 دقيقة

"الصحة" تكشف مفاجآت جديدة بشأن كورونا في مصر.. "التفاصيل"

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. تعرض مذيعة dmc لحادث أليم (تفاصيل)

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يدرس بجدية غلق مفاوضاته مع رمضان صبحي لهذا السبب

منذ أقل من ساعتين

تحذيرات ونصائح.. الصحة تكشف أخطاء فادحة في التعامل مع كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

نجم براميدز يرحب بالعودة إلى الزمالك

منذ ساعة

عاجل.. "الصحة" تنقل الفنانة إيناس عز الدين لمستشفى العزل بعد إصابتها بـ"كورونا" وعدم قدرتها على التنفس

منذ حوالي 7 ساعات

من داخل المستشفى.. إيناس عز الدين ترد على مرددي ادعاءات إصابتها بـ "كورونا" من أجل الشهرة

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

وزير التموين يكشف حقيقية انتقال "كورونا" من خلال السلع

عاجل | وزير التموين: هكذا ستصل السلع للمواطنين حال تفشي كورنا

وزير التموين: "لو العالم كله قفل لدينا ما يكفينا 8 شهور"

شاهد.. إمبابة بدون محال ومطاعم فى ثاني أيام الحظر

شاهد.. الأهالي يعقمون شوارع إمبابة (فيديو)

التموين: لدينا مخزون من اللحوم يكفي لأكثر من عام

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:26 ص

عاجل.. "الصحة" تنقل الفنانة إيناس عز الدين لمستشفى العزل بعد إصابتها بـ"كورونا" وعدم قدرتها على التنفس

عاجل.. تعرض مذيعة dmc لحادث أليم (تفاصيل)

02:35 م

"الصحة" تكشف مفاجآت جديدة بشأن كورونا في مصر.. "التفاصيل"

10:52 ص

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة بشأن مصابي فيروس كورونا

12:50 ص

عاجل.. مطربة مصرية تعلن إصابتها بفيروس "كورونا" عقب عودتها من المغرب

10:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا