نهال عنبر لـ"الفجر الفني": الممثلة إيناس عز الدين بخير ولا صحة لإصابتها بـ"كورونا".. وتشابه الأسماء تسبب في "لخبطة"

الإثنين 30/مارس/2020 - 02:24 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
طمأنت  الفنانة نهال عنبر، الجمهور على صحة الممثلة إيناس عز الدين، مؤكدة أنها بخير ولا صحة لإصابتها بفيروس كورونا.

وقالت الفنانة نهال عنبر، خلال تصريح خاص لبوابة "الفجر الفني: "أنا أكدت في المنشور أن الممثلة إيناس عز الدين، بحالة صحية جيدًا ولا تعاني من شيء ومتواجدة حاليا في منزلها، لكن حدثت لخبطة بسبب الاسم".

وأشارت إلى أن البعض توقع بإنها تقصد المممثلة، وهذا خاطئ، لافتة إلى أنها لا تعرف إيناس عز الدين المطربة، متمنية لها الشفاء العاجل.

كانت الفنانة نهال عنبر،  نشرت عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام "صورة الممثلة إيناس عز الدين قائلة: "الحمد لله انا اطمنت على الفنانة والممثلة إيناس عز الدين، وهي بصحة جيده وفي المنزل مع عائلتها وربنا يشفي كل مريض".

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