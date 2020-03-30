بالكمامة.. نائب محافظ الجيزة يتفقد مدينة العياط لمتابعة أعمال الرصف

الإثنين 30/مارس/2020 - 05:21 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
تفقد المهندس إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، مدينة العياط، للوقوف على أعمال الرصف بشارع الجيش.

ووجه "الشهابي" بسرعة الأنتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها والالتزام بالمواعيد المتفق عليها، حتى يتم الانتهاء من الأعمال في الموعد المحدد لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين.

وشملت جولة نائب المحافظ تفقده لعدد من شوارع المدينة لمتابعه حاله النظافة والإشغالات، ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمتابعة المستمرة لرفع كفاءة المدن.

وفي ذات الإطار، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة بتكثيف الحملات على الأسواق والمتاجر والمحلات العامة لضبط الأسواق ومنع التجار من احتكار السلع أو اخفائها بقصد المغالاة في الأسعار بدون مبرر وذلك بالتنسيق مع رؤساء الأحياء و المدن والمراكز والجهات المختصة.

وشدد على أنه في حالة ضبط حالات برفع الأسعار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال التاجر المخالف كما انه حال ضبط حالة احتكار أو تعطيش للسوق يتم سحب التراخيص الخاصة بالمستغلين ويتم وقف النشاط التجاري الخاص به.

وأشار راشد إلى تخصيص مديرية التموين لأرقام عبر تطبيق الواتس آب لتلقي شكاوي المواطنين الخاصة بالأنشطة التموينية وللإبلاغ عن المحتكرين والمتلاعبين في أسعار السلع وأصحاب الأنشطة التموينية وأي معوقات تواجه المواطنين خاصه بالمخابز والبدالين التموينين وذلك تسهيلا علي المواطنين واستكمالا للإجراءات الاحترازية التي تنفذها محافظة الجيزة للحد من أي تجمعات ولمنع استخدام الإجراءات الورقيى والتعاملات المباشرة في تقديم الشكاوي. 

وتاتي الأرقام التي تم تخصيصها كالتالي:-

01096818306 و 01123841523 لشكاوى الرقابة على المخابز.
وارقام 01001817147- 01100893902 لشكاوى أصحاب المخابز
ورقم 01007420521 لشكاوى المطاحن
ورقم 01225574414 لشكاوى عدم توافر سلع وارتفاع الأسعار
ورقم 01025486956 لشكاوى البدالين التموينين
وأرقام 01150735519 و 01142852929 لخدمة المواطنين بمكتب مدير المديرية، أو من خلال التواصل على أرقام المديرية 37618652 أو فاكس رقم 37618496 أو تقديم الشكاوى والبلاغات من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء أو الاتصال بالخط الساخن رقم 16528 برئاسة مجلس الوزراء.

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نائب محافظ الجيزة تلقي الشكاوى بوابة الفجر الفجر

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