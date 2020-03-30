وزير التعليم يكشف تفاصيل جديدة عن الامتحانات

الإثنين 30/مارس/2020 - 02:25 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة وعدت منذ الخميس بحذف بعض المناهج، وبعدها أعلنت كافة التفاصيل الخاصة بذلك، معلقًا: "نفذنا، ووعد الحر دين عليه".

وأعلن "شوقي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، عن جدول الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي، موضحًا أنه سيتم عقد الامتحان إلكترونيا، حيث تتوافر لديهم الإمكانيات وأجهزة التابلت، أما باقي الأعوام من الابتدائية وحتى الإعدادية سيعقد الامتحات من خلال مشروع بحثي لكل طالب.

وأوضح أن المشروع البحثي نظام معترف به في كافة دول العالم عبر منصة ستكون ذات جاهزية هذا الأسبوع، لافتًا إلى أن المذاكرة ستكون من خلال مكتبة رقمية، منوهًا بأنه في حال تعذر وصول الطلبة في المراحل الأخرى في تقديم المشروع لعدم وجود إنترنت لديهم يمكن الحضور للمدرسة وتسليم المشروع بشكل ورقي.

ونوه وزير التعليم، بأنه سيتم الإعلان عن تفاصيل المشروع للمراحل الدراسية المختلفة يوم الخميس المقبل، لافتًا إلى أنهم يستعدون حاليًا لكافة التفاصيل بشكل مبسط، مؤكدًا أنه أسهل كثيرًا من الامتحانات التقليدية.

وأشار "شوقي"، إلى أنه سيتم الإجابة على كافة الأسئلة خلال يومين، لافتًا إلى أنهم وزعوا الأكواد على الطلاب للدخول بها إلى المكتبة الرقمية.

وعلق وزير التعليم، على مشاهد الازدحام التي شهدتها اليوم فروع شركات الاتصالات والسنترالات، قائلًا: "فوجئنا بهذا الازدحام ولا أعلم من أخبر الطلبة بالنزول للسنترال، ونسقنا مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اليوم تفاديًا للزحام الذي شهدته السنترالات اليوم، وسنقوم بفتح بعض المدارس لتسليم الشرائح دون الحاجة لتكرر مشهد تكدس اليوم".

وعن الطلاب المصريين في الخارج، قال الدكتور طارق شوقي: "نحاول خلال الفترة القصيرة الحالية وضع حلول لكافة الشرائح سواء أبنائنا في الخارج أو المسار المصري في الخارج، وهؤلاء شرائح أشبه بطلاب المنازل وفي ظل الأزمة الحالية مشكلتهم أصبحت أعقد بكثير، حيث كانت الامتحانات ترسل لهم عبر الحقائب الدبلوماسية والآن أصبح الأمر صعبًا، لكن نبحث لهم عن حل إلكتروني أيضًا، وخلال 48 ساعة على الأكثر سيتم الاعلان عن التفاصيل".

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