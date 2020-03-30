القبض على سائق تسبب في مقتل 18 شخصا بالجيزة

أفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، بأن رجال المباحث نجحوا في تحديد مكان هروب السائق المتسبب في مصرع وإصابة 31 شخصًا، جراء الحادث المروع الذي شهده الطريق الإقليمي مساء الأربعاء الماضي، وتمكنت القوات من القبض عليه واقتياده إلى ديوان مركز شرطة الصف، حيث أكد أن المتهم يدعى "مسعد.ع. ا"، أربعيني العمر، سائق، ومقيم الحاجبي بميت غمر محافظة الدقهلية، ويأتي ذلك بعدما تمكنت القوات من القبض على التباع الذي كان يستقل السيارة برفقته، يوم وقوع الحادث.





وكشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية بالجيزة، عن الحصيلة النهائية لضحايا حادث دهس "تريلا" لـ14 سيارة آخرين على الطريق الإقليمي، بنطاق مركز الصف، جنوب المحافظة، مساء الأربعاء الماضي.





وأفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة في وقت سابق، بأن الحادث أسفر عن مصرع 18 شخصًا وإصابة 13 آخرين، جرى نقلهم إلى مستشفيات حلوان والصف والقصر العيني لتلقي العلاج اللازم.

وأوضح المصدر ذاته، في تصريحات خاصة إلى الفجر، بأن قوات الشرطة ألقت القبض على المتهم الثاني المتسبب في الحادث، وتم اقياده إلى مقر النيابة العامة، التي أمرت بإحالته إلى الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي.





وواصل، أن تقرير الطب الشرعي سوف يوضح تعاطي المتهم للمواد المخدرة، وقت وقوع الحادث، من عدمه، مشيرا "محدش يقدر يجزم بشئ دلوقتي" نافيا وجود أي علامات ظاهرية تشير إلى تعاطي المتهم لمواد مخدرة وقت القبض عليه.





ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، برئاسة اللواء هاني السعيد، مدير الإدارة، بقوات الإنقاذ البري، لمساعدة الأجهزة الأمنية ورجال المرور في انتشال الجثث من حادث على الطريق الإقلييميي، إذ تبين أن الجثث عالقة، ومتراكمة فوق بعضها.





وكان 18 شخصًا لقوا مصرعهم، وأصيب آخرين، إثر وقوع حادث مروع، مساء الأربعاء الماضي، بالطريق الإقليمي، وتم نقل المصابين والمتوفيين إلى أقرب مستشفيات، والعمل على رفع حطام الحادث وعودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.





وتلقى اللواء محمود عبدالرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث مروع بالطريق الإقليمي، بالقرب من بوابة حلوان، ووجود متوفين ومصابين.



